Ardoiz, la tablette numérique de La Poste pour les séniors

Pour faire face à la baisse du trafic courrier, La Poste se diversifie. Elle propose aujourd'hui une tablette numérique à ses clients les plus âgés. Disponible à la vente ou à la location, Ardoiz a été spécialement conçue pour les seniors avec une taille de caractères réglable, ainsi qu'une ergonomie et une navigation simplifiée. C'est un facteur qui livre la tablette au domicile du client, la branche et l'accompagne pour la prise en main.

Jean-Régis Payet est facteur à la plateforme courrier d'Alès. Ce jour-là, c'est chez une dame de 78 ans qui vit seule, Yvette, qu'il venait l'installer. "C'est ça qui fait le charme du travail, ça change. On ne fait pas toujours la même chose. On essaye d'ouvrir au monde les personnes les plus âgées. Ca leur permet de s'évader. l'Ardoiz leur permet d'aller plus facilement sur internet. On prend le temps qu'il faut pour leur expliquer comment ça marche et si elle le demande, on peut revenir."

Un compromis entre l'ordinateur et le smartphone

Yvette, elle, maitrise déjà internet. Elle s'informe via YouTube. "Sur le téléphone, ça ne marche pas toujours bien. Ça va me permettre aussi de gérer mon compte bancaire, car sur le téléphone, je n'y arrive pas. Ils vous envoient un code, mais le temps qu'il arrive, il n'est plus bon ! La tablette est un bon compromis. Moi, j'ai choisi la location longue durée et un abonnement mensuel, c'est moins cher que d'investir dans un ordinateur."

La tablette branchée et connectée au Wifi, Yvette se lance. Elle surfe sans difficulté sur internet. Ça peut être parfois beaucoup plus long. "On peut parfois rester jusqu'à deux heures chez le client, avoue Jean-Régis. On a par exemple eu une dame de 94 ans qui s'est équipée."