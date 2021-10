Les arènes de Nîmes ont encore des secrets à révéler

Commencée il y a plus de 10 ans, la restauration des arènes ne sera pas finie dans les 10 prochaines années. Une restauration qui permet d'en apprendre de plus en plus sur le village construit dans les arènes au Moyen-Age et sur la vie des personnes qui y habitaient.

" Faut être vraiment concentré sur la zone... " Assis sur un échafaudage à 10 mètres de hauteur à l'intérieur des arènes, Damien Benedetti, une simple seringue à la main, injecte du lait de chaux dans toutes les petites fissures du bâtiment pour éviter que l'eau n'y pénètre quand les pierres noircies par le temps seront nettoyées. " ...parce que si tu commences à t'étaler et à voir l'ensemble, là ça devient un peu fou. Mais _si tu es concentré sur la zone, tu fais pierre par pierre, petit à petit, tu avances_. " Une restauration commencée en 2009 et prévue pour se terminer en 2034, une restauration qui met au jour les traces du village médiéval construit à l'intérieur, des traces elles aussi restaurées : " En général ce sont des enduits moyenâgeux, car les gens dans leurs maisons enduisaient leurs murs, on a même des traces de couleur... " explique Christine Lavergne. Elle supervise les travaux pour la ville de Nîmes. " On a aussi des traces de brûlé, et pour que la pierre soit brûlée à une telle profondeur, probablement y avait-il un vendeur d'huile à cet endroit. Petit à petit, on arrive à dessiner la manière dont on occupait l'amphithéâtre. "

Au fil de la restauration, la vie des habitants du village construit dans les arènes se révèle, nous explique Christine Lavergne. Elle supervise ces travaux pour la ville de Nîmes Copier

Cette restauration devrait durer 25 ans. Entamée en 2009, sa fin est prévue pour 2034. L'échéance est telle que tout n'est pas encore calé, ni les travaux, ni bien sûr les financements. S'il est acquis que la couronne extérieure sera entièrement restaurée, la question est posée pour la partie intérieure, par endroits très dégradée. Que faut-il faire pour assurer au mieux son étanchéité ? Et restera alors la question du budget explique Mary Bourgade, adjointe à la vile en charge des monuments antiques : " Ce qui est écrit, c'est 2009 - 2034. Donc on a encore du temps pour trouver l'argent pour finir impeccablement cette restauration. Mais à ce jour, je ne peux pas dire exactement ce que ça va coûter en plus et par qui ce sera financé. "

Depuis quand la Clausilie romaine est-elle installée dans les arènes de Nîmes ? La question n'est pas encore tranchée. Copier

Cette restauration a permis également de retrouver ce petit escargot, la Clausilie romaine, qui provient des Appenins (Italie), signalé pour la première fois en 1903 par Georges Coutagne, biologiste. Et l'histoire populaire s'installe : un escargot amené par les Romains lors de la construction des arènes ou peu après. Une histoire populaire de plus en plus mise en doute nous dit Christine Lavergne : " La documentation sur les arènes par des écrits, des dessins, est abondante sur les 5 derniers siècles et _le premier signalement de cet escargot n'apparaît qu'au début du XXe siècle_. De plus, on l'a trouvé dans les parties les plus arrachées, les plus dégradées, humides, propices à sa survie, des endroits qui n'existaient pas à l'origine du bâtiment, des zones très abîmées surtout depuis le XVIIIe siècle, et on a des traces de compagnons italiens de cette époque par des graffitis, par des marques. " Alors ces escargots sont-ils arrivés à l'époque romaine ou au XVIIIe siècle ? Seule une étude fine de ces animaux pourrait trancher, elle n'est pas encore financée.