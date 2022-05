Argelès-sur-Mer pleure son ancien maire, Jean Carrère

Jean Carrère, emblématique maire d'Argelès-sur-Mer et international de rugby à XV, est décédé ce vendredi. Retour sur le parcours d'une figure de la Côte Vermeille. Réécoutez aussi sa dernière interview sur France Bleu Roussillon.

Jean Carrère c'était une gueule, un visage carré, le regard déterminé et une personnalité qui aura fait l'unanimité sur les terrains comme à Argelès, sa ville natale.

Une vie de rugby

Il se fait d'abord connaître comme joueur de rugby à XV. Troisième ligne, il évolue dans plusieurs clubs : Paris Université Club , Toulon, Perpignan et Argelès bien sûr. Avec le maillot du XV de France, Jean Carrère décroche la première victoire des tricolores en Afrique du sud en 1958. Il est sélectionné pour quatre tournois des 5 Nations. Il devient ensuite entraîneur. Il occupe le banc de Toulon, Narbonne et l'Usap bien sûr. Un certain Jo Maso évoluera sous ses ordres. Une fois devenu homme politique, il ne sera jamais loin des terrains, couvant du regard la fratrie Lièvremont.

Le bâtisseur d'Argelès

Sa troisième vie, Jean Carrère la mène sur le terrain politique. Elu maire d'Argelès en 1983, dans le sillage de Gaston Pams, il prend sa carte au parti socialiste. Très apprécié des Argelésiens, il sera réélu jusqu'en 2001. Jean Carrère a façonné la station balnéaire que l'on connait aujourd'hui. On lui doit notamment le port d'Argelès. Un équipement qu'il voulait "modeste" mais "indispensable pour le développement de la commune". Lors des 30 ans du port, en septembre dernier, il a raconté au micro de France Bleu Roussillon, ce qui l'a amené à construire cet équipement.

Après trois mandats, Jean Carrère ne représente pas, c'est son dauphin Pierre Aylagas qui prend la suite. Jean Carrère lui, se consacre à son mandat de conseiller régional qu'il exercera de 1998 à 2004. Il s'est éteint à l'âge de 92 ans des suites d'un arrêt cardiaque.

