Argentan : un sarcophage découvert dans une chapelle médiévale

Un sarcophage médiéval a été extrait, ce lundi 22 mars 2021 à Argentan, d'une chapelle qui date de la fin du 12e siècle, début 13e. Ces fouilles archéologiques préventives ont été menées sur la place du général Leclerc qui va être réhabilité.

Un sarcophage médiéval a été extrait d'un chantier de voirie à Argentan (Orne) ce lundi 22 mars 2021. "Il est en pierre calcaire locale d'Occagnes, explique Hélène Dupont, chargée de recherche à l'INRAP (institut de recherches archéologiques préventives). Il est d'une forme anthropomorphique. Malheureusement, il était vide. Le corps qui était à l'intérieur a sans doute été déplacé. Mais on ne connaît pas l'identité de celui qui était dedans."

L'objet funéraire a été découvert à l'intérieur de la chapelle Saint-Jacques fondée à la fin du 12e, début du 13e siècle. C'était un hospice qui a accueilli des malades, des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle et du Mont-Saint-Michel. Des sépultures y ont aussi été découvertes. Celles qui datent de l'époque moderne sont celles de personnes fortunées. "A partir du moment où on se fait enterré dans un lieu de culte à cette époque, on donne de l'argent, indique Hélène Dupont. Donc ce n'est pas une population pauvre. On peut penser à des commerçants, des nobles, des fermiers importants."

Mis au jour la chapelle a été étudiée par les scientifiques de l'INRAP qui vont assurer la mémoire de ce lieu d'Histoire à travers une étude qui sera rendue dans les deux prochaines années. L’édifice religieux lui va être de nouveau recouvert, sous terre, pour permettre au chantier de rénovation de la place du Général Leclerc de se réaliser à l'entrée d'Argentan. Le sarcophage, propriété de la municipalité, pourrait être exposé dans le futur aux habitants.