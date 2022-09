Argentat : les agriculteurs manifestent contre le projet de captage de l'eau potable dans la Dordogne

En Corrèze les agriculteurs de Xaintrie ne veulent pas perdre leur eau de source. Ce lundi soir à Argentat à l'appel de la FDSEA et des JA plusieurs dizaines d'éleveurs du secteur, ainsi que de très nombreux habitants, sont venus manifester leur opposition au projet de la communauté de communes Xaintrie Val Dordogne. Celle-ci organisait une réunion d'information pour présenter les trois scénarios possibles d'aménagements pour sécuriser l'approvisionnement en eau dans tout le bassin, et en particulier dans le secteur de Saint-Privat où cet été des citernages ont été nécessaires.

Des millions d'euros pour 9000 habitants

Le scénario qui a la préférence de la communauté de communes est celui de créer une usine de traitement de l'eau avec un captage unique dans la Dordogne, qui supprimerait donc tous les autres captages. Un projet pharaonique très coûteux qui ferait du coup fortement augmenter le prix de l'eau estiment les agriculteurs. "Quand on s'engage à mettre des millions d'euros sur la table financés par seulement 9000 habitants, explique Michel Queille, vice-président de la FDSEA et éleveur à Reygades, on se pose la question nous qui habitons les milieux ruraux plus reculés, comment on fait pour vivre chez nous et à quel coût." Un faux problème rétorque Nicole Bardi, présidente de la communauté de communes qui rappelle que les réseaux sont très anciens et qu'ils devront être refaits dans les prochaines années. Et ainsi que "quel que soit les scénarii le prix de l'eau augmentera".

Des interconnexions

Mais les agriculteurs ne sont pas persuadés non plus de la pertinence d'un tel projet. Car "il y a de l'eau en Xaintrie" assure Michel Queille et que ce qui s'est passé cet été avec les citernages à Saint-Privat peut avoir d'autres remèdes. "Est-ce que on ne peut pas imaginer des solutions qui sont bien plus simples ?" demande-t-il en avançant l'idée d'interconnexions entre les réseaux existants par exemple, ce que prévoit l'un des autres scénarios envisagés. Rien n'est tranché assure de toute façon Nicole Bardi qui précise que l'objectif est de mettre en œuvre le projet retenu à l'horizon 2030 voire 2035.