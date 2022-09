Argentat : une cagnotte pour venir en aide à trois agriculteurs touchés par un très violent orage de grêle

Il ne reste plus rien, feuilles et grappes, sur les vignes de Philippe Avril

C'était le 13 septembre dernier. Des grêlons de 6 cm se sont abattus sur le village de Saint-Bazile-de-la-Roche rattaché à Argentat-sur-Dordogne. Les trois exploitations agricoles du lieu-dit ont été dévastées. Le vignoble du Domaine de Saint-Bazile-de-la-Roche, un maraîcher, la Ferme de la Faurie et un producteur de fleurs, le GAEC Bendix. Les dégâts sont considérables. Et la reconnaissance de catastrophe naturelle n'est pas acquise.

On ne les laissera pas tomber" Valentin Carreau

"Argentat est une ville, mais c'est surtout un village, explique Valentin Carreau. Tout le monde se connaît. Et lorsqu'il arrive quelque chose on essaye d'être là au maximum". C'est pourquoi avec d'autres élus de la commune Valentin Carreau a lancé une cagnotte en ligne pour venir en aide à ces trois exploitations. "On a besoin de personnes qui travaillent sur notre territoire, qui le font vivre, et eux ont besoin de nous aussi". "On ne les laissera pas tombés" assure l'élu.

15 000 ceps à replanter

Une aide qui ne sera qu'une goutte d'eau évidemment dans les investissements qui seront nécessaires aux trois exploitations pour réparer. Philippe Avril, le patron du Domaine de Saint-Bazile-de-la-Roche, n'a pas vraiment fait les comptes : ses 12 hectares de vignes ont été dévastés, il n'est resté quasiment aucun raisin sur les pieds, trois jours à peine seulement avant que les vendanges ne commencent; le chai est à rebâtir, tous les filets anti-grêle sont à changer; Et 15 000 ceps sont à replanter. "Ici en zone de montagne on est obligés de tout faire à la main, à la tarière. On ne peut pas y aller à la machine. Donc vous allez être facilement à 8 ou 9 euros du pied".

De l'entraide face aux aléas climatiques

Cette cagnotte est vraiment "sympa" précise le vigneron. Car l'entraide est pour lui de plus en plus précieuse pour le monde agricole. "On vit aujourd'hui avec tous ces aléas climatiques. (...) Nous les agriculteurs on est sérieusement menacés et s'il n'y a pas d'entraide... " Philippe Avril plaide même pour de l'entraide plus forte encore. "À un moment donné, l'entraide ça va être de se regrouper, tout le monde, tous ceux qui peuvent, venir travailler, remettre en état les choses". En attendant la cagnotte sera la bienvenue. La somme récoltée sera divisée en trois parts égales.

La cagnotte à retrouver ici