Argenton : parents d'élèves et professeurs du collège Rollinat dénoncent un non respect du protocole sanitaire

La FCPE et le SNES dénoncent de sérieux manquements aux règles sanitaires en vigueur au sein du collège Rollinat d'Argenton-sur-Creuse, à cause d'un manque de personnel.

Des classes surchargées, des élèves qui se mélangent dans les couloirs, des tables non désinfectées entre deux repas... Les motifs de récriminations des professeurs et des parents d'élèves sont nombreux au collège Rollinat d'Argenton-sur-Creuse qui accueille plus de 500 élèves.

Selon eux, il manquerait plusieurs surveillants et personnels en charge du nettoyage. Ces absences empêcheraient un respect stricte du protocole sanitaire en vigueur dans les établissements scolaires.

A cela s'ajouterait l'absence d'une professeure depuis la rentrée des vacances de novembre, provoquant un afflux important d'élèves en salle de permanence lors des heures de cours qu'elle aurait dû assurer.

Une heure assis par terre dans le hall

"A la récréation, quand il pleut, les élèves sont tassés dans le hall d'entrée, sans respect de la distanciation sociale ou du non brassage des classes !" s'agace Pierel Duval, co-secrétaire du syndicat SNES dans l'Indre qui assure avoir reçu le témoignage d'élèves qui ont dû faire l'heure de permanence "assis par terre dans le hall", faute de place dans la salle dédié. "Ils le vivent très mal !"

Johannes Richard, de la FCPE, témoigne également : "Le personnel ne peut pas nettoyer les tables au réfectoire entre deux élèves, il n'y a pas assez de monde. Les classes ne sont pas suffisamment désinfectées et les professeurs ne travaillent pas dans de bonnes conditions..."

L'inspection d'académie reconnait des difficultés dans cet établissement et annonce avoir recruté un surveillant supplémentaire à compter de ce mercredi. Elle assure rester très vigilante quant à l'évolution de la situation.