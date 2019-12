Argenton-sur-Creuse : un projet de voyage à Hiroshima pour des élèves handicapés

Argenton-sur-Creuse, France

C'est un projet élaboré et réfléchi depuis plus d'un an au collège Rollinat d'Argenton-sur-Creuse. Sept élèves en situation de handicap vont partir au Japon en juin 2020. Ils sont en classe de 4e et de 3e ULIS. Un financement participatif sur Internet a été lancé. Il a déjà permis de récolter plus de 1 000 euros. Toute l'année, les élèves travaillent sur le devoir de mémoire, notamment sur les horreurs commises pendant la Seconde Guerre mondiale.

Un devoir de mémoire essentiel pour les élèves

L'idée est de faire une passerelle entre Hiroshima et Argenton-sur-Creuse. La ville de l'Indre a subi elle aussi un massacre, évidemment d'une toute autre ampleur. Mais l'armée nazie a tué de façon totalement arbitraire 67 personnes le 9 août 1944. Deux événements découverts par les élèves pendant leurs cours. "La bombe nucléaire d'Hiroshima a fait 150 000 morts au Japon. C'est important de se souvenir de ceux qui sont morts", expliquent les élèves. Ils sont donc impatients d'aller au Japon. "Pour voir les dégâts causés par la bombe. Pour voir sur place", précisent les jeunes.

C'est Brice Massaux qui a eu l'idée il y a un an. Cet enseignant est déjà allé à Hiroshima, au mémorial de la paix. "C'est très impressionnant. Je voulais partager cette expérience avec ces jeunes. Les deux bombes de Hiroshima et Nagasaki, c'est ce qui m'a le plus marqué dans l'Histoire de la Seconde Guerre mondiale", explique l'enseignant.

"Le devoir de mémoire est capital. On se rend compte que la plupart de nos élèves passent devant le monument aux morts. Mais très peu s'arrêtent et se questionnent. La parole des anciens se fait pas forcément plus rare mais il faut aller la chercher. Donc on essaie d'amener les élèves à l'histoire locale. C'est un peu cliché, mais c'est aussi la réalité : il faut connaître son passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs", explique Marion Stroecken, qui fait partie de l'équipe qui encadre le projet.