Argenton-sur-Creuse : le musée de la Chemiserie rouvre ce mercredi

Une des oeuvres présentées au musée de la Chemiserie dans le cadre de l'exposition temporaire "Keep your Eye on the planet"

Comme tous les autres musées de France, celui de la Chemiserie et de l'Elégance masculine à Argenton-sur-Creuse a dû fermer pendant deux mois , en raison bien sûr de la crise sanitaire. Mais l'heure du déconfinement a sonné aussi pour les musées. Celui d'Argenton-sur-Creuse rouvre ses portes ce mercredi 13 mai. Evidemment, un protocole sanitaire très strict a été mis en place pour permettre des visites en toute sécurité. Du gel hydroalcoolique sera mis à la disposition des visiteurs, un marquage au sol a été mis en place à l'accueil pour respecter la distanciation physique nécessaire et un sens de circulation entre les différentes salles a été établi. Par ailleurs, le port du masque sera obligatoire et le musée n'accueillera pas plus de 10 visiteurs en même temps.

Pour mémoire, le musée de la Chemiserie présente notamment deux expositions temporaires : "De la fleur au tissu, le coton et la mode masculine" jusqu'au 6 décembre 2020 et l'exposition d'art textile "Keep your eye on the planet" prolongée elle, jusqu'au 14 juin.

Rapellons que le Musée de la chemiserie et de l'Elégance Masculine s'est aussi très rapidement associé à une démarche solidaire de fabrication de masques initiée par les professionnels de santé d'Argenton et soutenue par la municipalité, la Croix Rouge, le Service de Soins Infirmiers à Domicile et le club des Couturières Solidaires 36. Proche du musée, la salle Charles Brillaud, qui abritait autrefois un atelier de confection, a été mise à la disposition du collectif pour fabriquer des masques de protection. Des masques lavés, stérilisés et conditionnés sous vide avant d’être distribués gratuitement aux habitants.

Infos pratiques

Le musée de la Chemiserie à Argenton -sur-Creuse est ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Renseignements au 02.54.24.34.69