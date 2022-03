Argenton-sur-Creuse: un spectacle solidaire pour l'Ukraine

Une initiative solidaire et plutôt originale en faveur de l'Ukraine. Ce dimanche à Argenton-sur Creuse, la conteuse indrienne Corinne Duchêne a occupé la scène pendant une bonne heure. Un spectacle bénévole pour l'artiste, qui n'a fixé aucun tarif d'entrée. Les spectateurs étaient invités à donner ce qu'ils voulaient, sous forme de dons pour l'Ukraine à déposer dans une urne tenue par la Croix-Rouge locale.

Dans le conte, il y a toutes les notions de vivre-ensemble, toutes les valeurs humaines

Micheline a glissé plusieurs billets dans l'urne car la situation des Ukrainiens fuyant la guerre la touche. "Ma fille, qui est en région parisienne, accueille une famille, une maman et deux enfants, raconte-t-elle. La jeune femme est en contact avec son mari qui est resté en Ukraine, il est pompier à Kiev. On se sent très concernés, toute initiative est bonne." Pour la conteuse, qui a organisé ce spectacle en lien avec la mairie et la Croix-Rouge, il est essentiel que les artistes participent à ce mouvement de solidarité tout en s'exprimant contre la guerre. "Le conte est une arme douce, dit Corinne Duchêne. Dans le conte, il y a toutes les notions de vivre-ensemble, toutes les valeurs humaines. C'est l'outil pour aller toucher les autres. C'est très important d'apporter du conte en ce moment."

La conteuse Corinne Duchêne © Radio France - Camille Huppenoire

Un spectacle solidaire particulièrement intéressant pour la Croix-Rouge française, chargée de récupérer les dons et qui appelle, concernant l'Ukraine, à ne faire que des dons numéraires en espèces ou en chèques, voire par virement. "On considère que nous n'avons pas la structure pour acheminer tous les dons en nature, et Dieu sait qu'il y en a, explique Jean-François Tissier, le président de la Croix-Rouge d'Argenton. Nous, on se concentre sur les dons numéraires. Ils serviront à former des secouristes sur place, en Ukraine, à acheter du matériel pour les hôpitaux et éventuellement à répondre à des besoins spécifiques." 195 euros ont été récoltés grâce à la quinzaine de spectateurs d'Argenton-sur-Creuse.