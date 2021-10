À 91 ans, Juliette reçoit une médaille d'honneur pour avoir tenu le café d'Argentré pendant 49 ans

Juliette est entourée de ses proches et de quelques anciens habitués du Café du Maine, qu'elle a tenu pendant 49 ans à Argentr. Ils sont là pour l'honorer et la voir recevoir la médaille d'honneur de la Ville des mains du maire, Christian Lefort. "C'est très important pour nous, explique le maire. Elle est un pilier de notre communauté qui a contribué largement à la notoriété du village. Dans des réunions, des Nantais et des Rennais nous demandaient 'C'est chez toi qu'on a parlé du café avec une personne qui a un certain âge ?' Ca permet aux gens de situer Argentré sur une carte", rit-il.

Interdiction de tutoyer Juliette

Pour la nonagénaire, c'est une grande fierté. "Je suis très contente d'être autant entourée." Elle profite de cet honneur pour raconter des anecdotes sur son temps derrière le bar. À commencer par son prénom : "Tout le monde m'appelait Juliette, juste Juliette, mais interdiction de me tutoyer!" Et dans son café, c'est elle qui mène tout le monde à la baguette. "Un jour, un garçon a mis la main aux fesses de la serveuse. alors j'ai dit : 'Dehors ! Dans la rue peut-être mais pas ici.'"

Juliette prend la pose avec sa médaille d'honneur aux côtés de Christian Lefort, le maire d'Argentré. © Radio France - Selma Riche

"C'est vraiment une fierté", dit Armelle, une des petites-filles de Juliette. Elle a pratiquement grandi dans ce café et en a de bons souvenirs. "Quand elle faisait le PMU, le café était blindé. Alors on devait monter à l'étage pour éviter d'avoir des enfants dans les pieds, comme elle disait, parce qu'elle aimait pas forcément ça."

Juliette a pris sa retraite à 91 ans, juste après la fin des restrictions sanitaires et la réouverture des bars et café restaurants. Armelle explique que pour elle le reconfinement "c'était la goutte de trop".