Campagne-sur-Arize, France

Un groupe de six agriculteurs, trois maraîchers et trois éleveurs, lance un appel aux dons après l'incendie de leur corps de ferme au domaine de Portecluse, à Campagne-sur-Arize (Ariège). Dans la nuit du 1er au 2 décembre, un feu d'origine inconnue a détruit plus de 200 mètres carré du bâtiment principal. L'espace de travail des maraîchers, l'étable des vaches et la moitié de la réserve en foin de l'année ont été ravagés par les flammes. "Toute la charpente est tombée, explique Julie Roussel, compagne d'un agriculteur, il ne reste plus que des murs, avec beaucoup de gravas à l'intérieur. Il y a aussi des murs qui se fissurent, donc il y a des solutions pour les démolir parce que cela devient dangereux."

Le travail continue à la ferme

Une solution a été trouvée pour abriter les vaches, elles ont été déplacées dans la bergerie du domaine près des chèvres et des brebis. En revanche, les outils de travail des trois maraîchers ont été fortement endommagés. Ils n'ont plus d'espace pour laver les légumes, plus de chambre froide pour les stocker, plus de bureau, plus d'espace de vente. "Nous n'avions plus d'électricité, nous avons donc rapidement réussi à 'rebrancher' la fromagerie afin de pouvoir stocker le lait et le transformer. Pour les maraîchers, la zone de lavage est désormais dans un jardin et nous stockons les légumes dans un camion... Il va falloir très vite trouver une chambre froide".

Le plafond s'est effondré dans la ferme. - Terre de liens

Plus de chauffage, plus d'électricité

Le feu a également endommagé le réseau d'eau et d'électricité de la ferme. Certains des huit habitants du domaine n'ont plus d'eau courante et d'électricité. Un couple et leur fils, qui vivait dans un logement attenant, ont du être relogés. Les agriculteurs ont donc lancé un appel aux dons sur Internet. "Aujourd'hui, nous n'avons pas de chiffre exacte de ce qu'il nous faudrait. C'est tellement énorme... Nous ne savons pas si toutes les pertes vont être couvertes. L'idée, c'est qu'il y ait des sous qui rentrent. Nous répartirons ensuite l'enveloppe entre les différents postes." Ces dons serviront entre autres à reconstruire le bâtiment et à "aider la trésorerie des paysans, des deux entreprises agricoles qui sont présentes".

► Lien de la cagnotte en ligne.