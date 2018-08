Saint-Girons, France

Une centaine de personnes ont assisté à l'entraînement du jeudi matin, ouvert au public. Une séance de dédicaces a suivi, pour le plus grand plaisir des fans. Leurs idoles ont joué au jeu des autographes. Les plus jeunes, accompagnés de leurs parents ou leurs grand-parents, ont même pu prendre des photos avec les joueuses. Nathalie, qui a amené son garçon Nathan, 9 ans, les trouve "vraiment sympas et abordables. L'ambiance est familiale, elles mettent à l'aise. C'est super pour les plus jeunes".

Les joueuses et le staff regroupés à la fin de l'entraînement. © Radio France - Marius Delaunay

Sandrine Gruda, en équipe de France, depuis douze ans, aime ce moment de partage avec le public. "Les plus jeunes sont un peu timides, parfois impressionnés, c'est normal. Mais on essaie toujours de les mettre à l'aise. C'est important de créer du lien avec notre public".

Une première en Ariège

C'est la première fois que nous nous déplaçons en Ariège. Nous avons choisi Saint Girons pour ses infrastructures, mais aussi pour le cadre et les activités extérieures qui sont proposées. C'est un stage de cohésion pour ce nouveau groupe. Elles ont besoin d'un cadre qui les sortent de leur zone de confort en club et c'est le cas ici. Du vélo, des randonnées... Elles n'ont pas l'habitude, ça les change. On passe des moments agréables, qui soudent le groupe. Tout en restant sérieux dans la préparation." - Valérie Garnier, sélectionneuse des Bleues.

Encore un mois et demi de préparation

De nombreuses activités de plein air sont prévues pour les joueuses. Le staff leur garde pour l'instant la surprise... L'équipe de France quitte le cocon de Saint-Girons ce week-end. La première étape d'une longue préparation. Les 17 sélectionnées vont ensuite enchaîner avec de nombreux matchs amicaux fin août et début septembre. Avant les championnats du Monde qui auront lieu du 22 au 30 septembre à Tenerife en Espagne.