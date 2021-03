Ariège : le marché de l'immobilier ne connaît pas la crise

Le constat est réjouissant pour la chambre interdépartementale des notaires : en Ariège malgré la pandémie l’immobilier se porte bien.

En un an le volume des ventes a augmenté de 4,7%. Le prix des biens lui aussi a grimpé : +4,3% pour les appartements anciens (1250€ le mètre carré) et + 1% pour les maisons (106 000 euros le prix de vente médian) détaille Maître Magalie Patino, Délégué départementale en charge de l’Immobilier de l’Ariège.

Les agents immobiliers disent vendre aussi bien des résidences secondaires que des résidences principales à des urbains souhaitant un contre-pied à la ville :

Les gens s'éloignent dans les vallées (...) ils veulent revenir à quelque chose de plus authentique et de rural" - Elodie Pons

Pour illustrer la situation, direction le petit village de Balagué dans le Couserans à 15mn en voiture de Saint-Girons. A 650 mètres d'altitude, c'est un lieu pittoresque avec vue sur les Pyrénées et maisons traditionnelles.

Le bien que les agents immobiliers de l'équipe Century 21 de Saint-Girons viennent visiter en groupe se trouve dans la rue principale et il a du cachet. 80 mètres carrés habitables, une grange attenante à rénover et un jardin, le tout pour 87 000€. Même si il y a d’importants travaux de remise en état, la commerciale qui mène son équipe sait qu’elle n’aura aucun mal à vendre le bien :

Car les acheteurs se bousculent. Comme Nathalie, une habitante de Gironde jointe au téléphone par Landry, son agent immobilier

Pourquoi l'Ariège ? Car on aime la montagne et que l'Ariège est encore accessible niveau prix - Nathalie, future acheteuse

Envie de vert aussi pour ce Toulousain bientôt à la retraite :

C'est un coin qui m'attire depuis longtemps et j'ai besoin de me retirer dans un endroit calme, un peu plus tranquille que la banlieue toulousaine qui devient insupportable"