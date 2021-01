Le port du masque de nouveau obligatoire dans 13 communes d'Ariège

La préfète de l'Ariège vient d'éditer un arrêté rendant obligatoire le port du masque sanitaire jusqu'au 20 janvier 2021 inclus :

dans les communes de Pamiers, Saint-Jean-du-alga, Foix, Montgailhard, Ferrières-sur-Ariège, Saint-Paul-de -Jarrat, Lavelanet, Laroque d'Olmes, Tarascon-sur-Ariège, Quié , Ax-les-Thermes , Saint-Girons et Saint-Lizier

Tarascon-sur-Ariège, , , Saint-Girons et Saint-Lizier sur l'ensemble des marchés, foires, brocantes ou vide-greniers organisés sur tout le territoire départemental

dans un périmètre de 50 mètres aux abords des établissements scolaires

Dégradation de la situation sanitaire et afflux touristique en Haute-Ariège

Cette décision est motivée par la dégradation de la situation sanitaire en Ariège et l'arrivée de nombreux vacanciers dans les stations d'hiver, même si les remontées mécaniques ne fonctionnent pas.

Le taux d'incidence en Ariège est de 136 cas pour 100.000 habitants, contre 68 la semaine précédente. Il dépasse les 220 cas dans le Pays de Pamiers. 44 personnes sont actuellement hospitalisées en Ariège à cause du Covid-19. Et la population augmente fortement dans les zones de montagne où il existe des infrastructures touristiques : Ax-les-Thermes en tête, et les monts d'Olmes. En Haute-Ariège, le dernier taux d'incidence relevé dépasse tous les autres dans le département et de loin, 438 cas pour 100.000 habitants, c'est près de neuf fois le seuil d'alerte.