Ariège : les locataires d’une résidence de Saint-Lizier jetés à la rue au 31 Janvier

Saint-Lizier, France

C’est une situation ubuesque que sont entrain de vivre une quinzaine de locataires de la résidence « le Domaine du Palais », sur les hauteurs de Saint Lizier dans l’Ariège, une résidence de tourisme installée dans les anciens murs historiques du Palais des Évêques . Les locataires qui vivent là à l’année ont reçu une lettre glissée sous leurs portes à la veille de Noël, leur enjoignant de quitter leur appartement avant la fin Janvier. La société d'investisseurs qui possède les appartements de cette résidence historique dont les murs appartiennent au département de l'Ariège a fait faillite. Depuis que le tribunal a prononcé la liquidation en Décembre, les locataires n'ont plus d'interlocuteur. Ils doivent quitter les lieux en plein hiver, on risque même de leur couper l'électricité.

Les appartements de la résidence touristique de Saint-Lizier avec vue sur les Pyrénées © Radio France - Olivier Lebrun

Des propriétaires aux abonnés absents

Eric Shaeller est en plein désarroi, ce locataire occupe un T2 dans la résidence avec vue sur les Pyrénées, il souffre d'une maladie respiratoire, il vit sous respirateur artificiel. Il risque de se retrouver à la rue, sans solution de relogement.

Du jour au lendemain, on doit partir. On a vu personne, on a eu un papier sous la porte nous disant qu’il fallait partir le 15 Janvier

"Depuis, on a aucune nouvelle, on a reçu un courrier disant qu’ils ne pouvaient pas garder l’électricité. Ils menacent de couper l’électricité, ils ont mis des barrières en bas, avec un panneau, ils ferment la porte au 31 Janvier et simplement d’en prendre note. J’étais à mille lieux d’imaginer qu’en France, on pouvait comme ça en plein hiver mettre les gens dehors ! »

L'ultimatum aux locataire placardé sur les portes de la résidence © Radio France - Olivier Lebrun

Mis dehors malgré la trêve hivernale

Le problème selon Franck Belmonte et Bruno Laval qui occupent eux aussi ces appartements meublés à l'année, c'est que la trêve hivernale ne va sans doute pas s'appliquer.

A partir du moment où il y a une liquidation judiciaire, la loi sur la trêve hivernale ne s’applique plus » redoute Franck, locataire dans la résidence, il connait bien le sujet car il travaille lui aussi dans l’immobilier.

« Notre inquiétude, c’est d’être expulsés, avec des menaces de nous enfermer dans la résidence, de nous couper l’électricité, l’éclairage et le chauffage, qu’on devienne de véritables squatters. »

« On est totalement démunis – ajoute Bruno, jeune entrepreneur - le seul interlocuteur que l’on ait eu, c’est le gardien de la résidence, il a été licencié. On a plus aucun interlocuteur direct, et c’est bien le problème. »

Le flop de la défiscalisation

Comment en est-on arrivé là ?

Historiquement, le Palais des Evêques appartient au département de l’Ariège qui y gérait jusqu’aux années 70 un asile d’aliénés. En 2004, le département décide de louer les bâtiments vides et de confier à un groupe d’investisseurs par bail emphytéotique le domaine pour le transformer en résidence touristique. Des promoteurs, puis 160 investisseurs qui bénéficient du dispositif de défiscalisation des travaux dans les monuments historiques prennent des parts dans la société. Ils engagent d’importants travaux d’aménagement, de rénovation, et même de construction. Mais les 80 appartements de la résidence de tourisme du « Domaine du Palais » restent le plus souvent inoccupés. Le bail à des fins touristiques est finalement contourné pour louer certains appartements à l’année. Mais la sous occupation de la résidence entraine un endettement croissant, devenu au cours des années insoutenable.

Le tribunal de Grande Instance de Foix prononce finalement le 5 Décembre dernier la liquidation judiciaire du Domaine du Parc. Depuis, c’est un mandataire judiciaire qui gère les affaires. Ce mandataire n’a pas souhaité répondre aux sollicitations de France Bleu Occitanie.

Le Palais des Évêques abrite derrière ses murs la résidence touristique aujourd'hui presque vide © Radio France - Olivier Lebrun

Des locataires laissés à eux même

L’opération immobilière sur cette résidence touristique a tourné au fiasco reconnait Henri Nayrou, le président du Conseil Départemental de l’Ariège.

C’est un acte manqué de la défiscalisation. La défiscalisation, elle était utile, elle pouvait inciter des investisseurs à investir dans des régions qui sont loin de tout, et le développement ici passe par le tourisme.

"Le problème, c’est que les investisseurs, après avoir évincé les promoteurs, n’ont pas été en mesure de trouver un professionnel pour rentabiliser leur investissement. Ce qui devait être une résidence de tourisme triomphante s’est transformée en locations à l’année, ce qui n’était pas le but final de cette opération. »

Le département de l’Ariège qui possède les murs ne peut rien faire tant que la justice est saisie. Les locataires eux se retrouvent bien seuls, Henri Nayrou le président du Conseil Départemental promet si besoin de leur trouver un logement en HLM, après le 31 Janvier, date de l’ultimatum, alors qu'eux sont prêts à continuer à payer leur loyer dans cette résidence bientôt déserte.