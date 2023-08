Les rave-partys improvisées interdites jusqu'à début septembre en Ariège

À partir de ce jeudi 17 août et jusqu'au lundi 4 septembre, les rave-party, free-party et teknival improvisés sont interdits en Ariège. La préfecture a publié un arrêté, plaidant des "risques de troubles à l’ordre public et à la tranquillité des riverains". Les véhicules qui transportent du matériel de son, se dirigent vers ou proviennent de rassemblement non autorisés n'ont plus le droit d'emprunter le réseau routier ariégeois.

Cette mesure fait suite aux deux rassemblements organisés à Baulou et Oust, ainsi qu'à Sentenac-de-Sérou, durant le week-end du samedi 12 et dimanche13 août. La préfecture n'avait pas accordé les autorisations nécessaires. Les gendarmes sont intervenus pour évacuer les différents sites, saisir du matériel et constater des infractions telles que des "conduites sous stupéfiant, sans permis de conduire, des stationnements illicites sur des chemins forestiers et des divagations d’animaux en milieu protégé".