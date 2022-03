Ariège : un projet de rénovation urbaine à Foix suscite la colère des défenseurs du patrimoine

Trois associations de protection du patrimoine, dont l'association nationale Sites et Monuments, s'insurgent contre un projet de démolition de six immeubles anciens à Foix, sur les rives de l'Ariège. Une opération de réhabilitation urbaine portée par la mairie qui a pris un arrêté de péril.

"_C'est une destruction de patrimoine et une grave atteint_e au bâti pittoresque de ces immeubles anciens datant du XIIe et XVIIIe siècle" dénonce Julien Lacaze, président de l'association Sites et Monuments. Comme deux autres associations, "Vieilles Maisons françaises" et "les Amis du vieux Foix", son association ne comprend pas "l'entêtement de la municipalité" pour mener à bien cette opération de rénovation urbaine dans le centre historique.

Une atteinte au bâti historique selon les défenseurs du patrimoine

Des travaux de démolition-reconstruction viennent de débuter en février rue du Rival, pour construire des logements sociaux de qualité destinés à la location, or ce projet vient "détruire la carte postale de la ville de Foix".

C'est la première image qui s’offre de la ville ancienne sur les bords de l'Ariège : des immeubles et l'ancien moulin des fées à encorbellement de l'abbaye Saint-Volusien, avec la vue sur le château de Foix. On va y construire des appartements avec loggias massives et surélevées qui vont porter atteinte au paysage, aux menuiseries anciennes, et ne pas s'intégrer dans le tissu urbain - Julien Lacaze, président de Sites et Monuments

Les immeubles de la rue de Rival depuis la rive droite de l'Ariège - Association Sites et Monuments

Un arrêté de péril contesté par l'architecte des bâtiments de France

Le maire de Foix, Norbert Meler, qui n'a pas souhaité répondre à France Bleu Occitanie, a pris un arrêté de péril en mars 2020 concernant la dangerosité des immeubles de la rue du Rival, précisant simplement que "côté rue et non côté berges, l'architecte des bâtiments de France a pointé la dangerosité des habitations. La Direction régionale des affaires culturelles a donné son feu vert au projet de réhabilitation cœur de ville." Dans son rapport, l'architecte de bâtiments de France précise toutefois qu'il n'y a pas de défaut structurel sur ces immeubles anciens. "Pourtant le maire s'entête à tout détruire alors qu'il aurait pu réhabiliter intelligemment" regrette l'association Sites et Monuments.

L'association pointe du doigt la loi Elan (pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) de 2018 qui permet, entre-autre, aux maires de prendre des arrêtés de péril pour lancer des opérations de réhabilitation urbaine sans se soumettre à l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France. Les associations ne peuvent plus attaquer le permis de démolir, il est trop tard, "il aurait fallu attaquer l'arrêté dès qu'il a été pris en 2020, c'est la complexité de la chose, le dispositif est bien ficelé et paralyse les associations de défense du patrimoine" explique Julien Lacaze. La livraison des nouveaux logements est programmée pour le premier semestre 2024. le chantier se déroule sous la houlette de l'établissement public foncier d'Occitanie qui a racheté les immeubles çà la demande de la mairie.

Un courrier envoyé à la ministre de la culture

Dernier recours de l'association Sites et Monuments, implorer le ministère de la culture de placer les immeubles sous le régime de l’instance de classement. "C'est la seule solution qui permet de suspendre les travaux pendant un an pour imaginer un projet alternatif". L'association a écrit une lettre à Roselyne Bachelot pour lui demander le classement des immeubles.