Arkéa Arena de Floirac : "il faut que le public ait envie de revenir dans les salles"

C'est un premier pas vers un retour à un semblant de normalité pour les salles de spectacle : l'allègement des restrictions sanitaires en vigueur contre le coronavirus et la fin de la jauge à 2 000 spectateurs en intérieur. Et pourtant, "on est encore un peu dans l'expectative", témoigne David Moison, directeur de l'Arkéa Arena de Floirac. Il se dit tout de même "soulagé" de ce "vrai premier pas positif". Reste que c'est sans doute avec la seconde vague d'assouplissement, dans deux semaines, que la libération sera totale, avec le retour des concerts debout.

C'est en effet à partir de ce moment-là que l'activité pourra reprendre véritablement. Et l'objectif, ce sera de convaincre le public de revenir dans les salles, souligne David Moison : "il faut que les gens recommencent à acheter des billets. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En temps normal, en période creuse comme actuellement, on vend 1 000 billets par jour. En ce moment, on en vend 100 ou 200". Exemple avec le concert de Gims programmé le 17 février prochain : l'Arkéa Arena aurait aimé être à guichets fermés pour ce concert, soit 11 000 spectateurs, elle devrait atteindre les 8 à 9 000 places vendues, "déjà une très belle date" pour son directeur.

David Moison qui veut lancer un appel au public : "Venez dans les salles où vous gardez votre masque, vous pourrez vous laver les mains. Il n'y a pas de risque. Venez, revenez prendre du plaisir et revivre cette fameuse vie normale qu'on attend tous".