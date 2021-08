À terme, l'entreprise de Mudaison Arkolia Énergies veut garder une part de télétravail

Avec le Covid-19, le télétravail est devenue la règle. Depuis le 1er juillet 2021, le gouvernement incite les entreprises à instaurer au moins deux jours de télétravail par semaine. À terme, cette mesure devrait disparaître. Certaines sociétés ne veulent pas pour autant complètement abandonner le télétravail. C'est le cas d'Arkolia Énergies, une entreprise du secteur des énergies renouvelables basée à Mudaison (Hérault).

Hybrider travail à la maison et travail au bureau

Depuis septembre 2020, ses collaborateurs sont en télétravail une semaine sur deux, avec un roulement des équipes. Tous n'ont pas apprécié mais plus de 90% d'entre eux sont plutôt favorables à l'idée de garder un peu de télétravail quand la crise sanitaire sera terminée. C'est le cas de Joanna Jourdan, assistante juridique de la société depuis un an et demi.

"Quand on a besoin de se poser, au calme, sur un gros dossier, le télétravail est un plaisir, explique-t-elle depuis son application de visioconférence. Quand on est chez soi, il n'y a pas de collègue qui vient toquer à la porte pour nous poser une question. En général, ça passe par mail. Et on peut le traiter un peu plus tard, quand on a le temps." Lorsqu'elle vient au bureau, Joanna Jourdan fait une quarantaine de minutes de trajet par jour. Avec le télétravail, elle a apprécié économiser et gagner du temps.

Le système hybride entre travail et télétravail plaît particulièrement à Joanna Jourdan Copier

Elle s'astreint à deux règles : ne pas travailler plus que lorsqu'elle est au bureau et ranger, tous les soirs, son ordinateur dans sa sacoche, pour que son bureau redevienne son salon. "Je ne laisse rien traîner, précise-t-elle. C'est très important, pour moi, de déconnecter." Pour autant, Joanna Jourdan apprécie les moments passés avec ses collègues. Une version hybride entre travail et télétravail est pour elle la meilleure formule.

Une nouvelle mission pour les managers

Avec l'arrivée du télétravail, le rôle du manager s'est renforcé et complexifié. "On leur a demandé d'être vigilant envers chaque membre des équipes", explique Clara Phelippeau, responsable des ressources humaines d'Arkolia Énergies depuis quatre ans. De nouveaux rituels se sont mis en place. "Certains font des réunions en visio tous les matins, pendant 5 ou 10 minutes, poursuit-elle. Certains se connectent juste pour dire bonjour à tout le monde avant de commencer la journée."

Avec les confinements, on s'est rendu compte que le tout télétravail ne fonctionne pas - Clara Phelippeau, responsable des ressources humaines d'Arkolia Énergies

Au début de la crise sanitaire, Arkolia Énergies a distribué du matériel à tous ses collaborateurs : une chaise de bureau, un casque bluetooth et un écran. L'entreprise a aussi installé des bureaux individuels spécifiques pour ceux qui ne supportaient pas le télétravail. Aujourd'hui, les équipes sont en discussion pour déterminer quel est le meilleur ratio entre jours télétravaillés et jours au bureau.

Pour les collaborateurs, c'est une bonne formule, comme l'explique Clara Phelippeau, responsable des ressources humaines. Copier