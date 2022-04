Arles : les éboueurs en grève, des rues couvertes de déchets avant la féria

Les grévistes redoutent, notamment, une privatisation du service de ramassage des ordures et affirment qu'ils maintiendront leur mouvement s'ils ne sont pas entendus par le président de l'agglomération, et ce, malgré la féria de Pâques qui débute ce jeudi soir.

À Arles, des tas d'ordures dans les rues grossissent à mesure que le bras de fer se poursuit, entre l'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) et les éboueurs. Ces derniers redoutent que le service du ramassage des déchets soit privatisés, et ils demandent également l'embauche des personnels précaires.

C'est pour cette raison qu'ils ont déposé un préavis de grève, le 1er avril dernier. Et le mouvement pourrait encore durer. Ce qui tombe au plus mal, avec le début de la féria de Pâques, ce jeudi soir. Les tas d'ordures amoncelés risquent donc bien de venir gâcher la fête. "C'est sur Patrick de Carolis, maire et président de l'agglomération d'Arles, que pèse la responsabilité de cette situation. Cela fait deux semaines que nous cherchons à négocier, mais il n'a pas dénier nous recevoir. Si cela continue, oui. Nous sommes près à maintenir la grève pendant la féria", martèle Laurie Rivéra, représentante de la CGT à l'agglomération.

Le syndicat affirme que 9 éboueurs sur 10 sont actuellement en grève. Contacté par France Bleu Provence, l'ACCM n'a pas souhaité réagir. En revanche, dans un communiqué ce mercredi, la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles demandent, elle, aux deux parties de trouver une issue à ce conflit, pour ne pas perturber la féria, cruciales pour les commerçants qui en ont été privés depuis déjà deux ans, en raison de la crise sanitaire.