"On a surtout besoin de bras !" lance Arlette Federhpil, vice-Présidente Restos du coeur de Haute-Vienne

C'est ce mardi le lancement de la 37ème campagne hivernale des Restos du cœur. Les Restos, en Limousin comme ailleurs, sont - hélas - toujours et plus que jamais nécessaires. Invitée de France Bleu Limousin ce mardi matin, Arlette Federhpil, Vice-Présidente des Restos du coeur en Haute-Vienne, n'a pu que le confirmer, rappelant que la saison passée les Restos de Haute-Vienne avaient distribué plus de 833 000 repas, en hausse de 6% par rapport à l'année précédente, et que 7612 personnes avaient été accueillies dans les centres du département. "Et on en attend encore plus cette année" a concédé Arlette Federhpil. Elle a aussi indiqué que les Restos voyaient en ce moment arriver "beaucoup de retraités, d'environ 70 ans, qui se retrouvent en situation de précarité et on n'arrive pas à expliquer pourquoi".

Autre public de plus en plus présent : les étudiants. "Pendant la crise sanitaire, les étudiants étaient beaucoup à Limoges, mais sont rentrés ensuite dans d'autres villes, en zone rurale. Et avec la reprise des cours, ils sont en train de revenir à Limoges, et on les voit aux Restos du coeur".

Les besoins ? De l'argent et des bras

Interrogée sur les besoins de l'Association en Haute-Vienne, Arlette Federhpil a enfin indiqué que toute aide financière était la bienvenue, en vue de l'achat de denrées bien sûr, mais aussi pour faire des travaux dans les bâtiments et dans des locaux qui doivent être réhabilités.

Mais surtout, "ce dont on manque le plus ce sont de bras", a souligné la Vice-Présidente des Restos du coeur en Haute-Vienne. Il est vrai que l'association a fonctionné l'an passé avec 100 bénévoles en moins sur le département, sur 400, ce qui est énorme (un quart des bénévoles en moins). "On s'est mobilisés et on a gardé le sourire" a précisé Arlette Federhpil, qui a expliqué ce phénomène par la crise sanitaire et la mise en retrait de beaucoup de bénévoles âgés, "et quand on est un an et demi en retrait, c'est difficile de revenir, surtout dans des conditions qu'on n'a pas connu avant", a conclu Arlette Federhpil, qui lance donc aussi un appel aux bonnes volontés. Car donner de soi et de son temps est aussi une forme d'aide très utile aux Restos du coeur.

> Plus d'infos : aider et/ou rejoindre les Restos du coeur de Haute-Vienne ou les Restos du coeur de Corrèze