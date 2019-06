Armada 2019 : L'Hermione arrive à Rouen avec un jour d'avance à cause du mauvais temps

Rouen, France

Les aléas de la météo provoquent un changement de planning pour l'Hermione. L'un des navires les plus attendus de ce 30e anniversaire de l'Armada devait rester à Caudebec-en-Caux jusqu'à demain vendredi 14h30, et des centaines de personnes s'étaient inscrites pour des visites. Et l'Hermione devait arriver en grande pompe à Rouen demain vendredi à 21h avec un passage sous le pont Flaubert et un demi-tour près du pont Guillaume.

"Mais comme les conditions météorologiques sont mauvaises pour demain, l'Hermione n'aurait pas pu quitter Caudebec-en-Caux. Il a donc été décidé que l'Hermione parte de Caudebec-en-Caux en début d'après-midi ce jeudi", explique l'organisation de l'Armada.

L'Hermione attendue à Rouen vers 20 heures ce jeudi

L'Hermione va mettre 6 heures pour remonter la Seine jusqu'à Rouen, son arrivée est prévue aux alentours de 19h.

Et le navire ne devrait pas faire sa parade près du pont Guillaume, puisqu'il est prévu qu'il s'amarre directement au niveau de la presqu'île Saint Gervais.