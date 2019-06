Armada 2019 à Rouen : l'ascenseur du pont Flaubert est hors-service

L’ascenseur du pont Flaubert de Rouen est hors-service depuis ce dimanche 9 juin 2019. En pleine Armada, de nombreux visiteurs à mobilité réduite ou munis de poussettes ont le plus grand mal à passer d'une rive à l'autre.

On pourrait croire que les quais de Rouen sont l'endroit idéal pour avancer en fauteuil roulant sans obstacle. Pourtant, depuis ce dimanche 9 juin 2019, passer d'une rive à l'autre pour découvrir les bateaux de l'Armada est compliqué. L'ascenseur du pont Flaubert est en panne.

Pierre est un étudiant de 20 ans, il est en fauteuil roulant. Il est venu exprès de région parisienne avec sa famille pour l'Armada, mais au pied du pont Flaubert, c'est la déconvenue.

On voulait voir le seul bateau accessible de tous les bateaux qu'il y a sur l'Armada. Sauf qu'il est de l'autre côté, rive gauche. Et comme c'est le lundi de pentecôte, ils n'ont pas prévu une équipe pour réparer", déplore-t-il.

Le jeune homme reconnait qu'une panne peut arriver, mais il ne comprend pas que ce problème n'ait pas été anticipé.

25 minutes à pied pour rejoindre l'autre ascenseur

Pour rejoindre la rive gauche et visiter le Tenacious, le seul bateau accessible aux personnes en fauteuil roulant, la seule solution pour Pierre et sa famille est de traverser tout le site pour prendre l'ascenseur du pont Jeanne d'Arc. C'est 25 minutes de marche, sans compter le handicap et la foule.

Philippe Chastres est le directeur général de l'Armada : "Je suis de ceux qui ne comprennent pas pourquoi les ascenseurs des quais de Rouen ne fonctionne jamais. Les techniciens y sont pour essayer de les réparer. En tant qu'organisateur, _on exige que ces ascenseurs fonctionnent, on nous l'avait promis_."