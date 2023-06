Armada 2023 : des trajets dédiés aux personnes handicapées pour voir les voiliers depuis la Seine

Pendant l' Armada 2023, déambuler sur les quais de Seine à Rouen et visiter les bateaux c'est souvent compliqué, voire injouable, pour les personnes atteintes de handicap, visibles ou non.

Pour pallier ce problème, le département de la Seine-Maritime a prévu des balades sur la Seine, dans des bacs au départ de Dieppedalle, près de Canteleu . Jusqu'à 65 passagers peuvent embarquer par rotation.

"Ca fait un peu bizarre, mais j'aime bien"

Maryvonne, 75 ans, ne peut plus marcher sans son déambulateur. Fan de l'Armada, elle est ravie de pouvoir en profiter à nouveau avec ces visite. "Je n'espérais plus. Avant. je marchais ou je montais sur les bateaux."

Parmi les passagers, il y aussi des enfants. Certains ont par exemple des troubles psychiques ou de l'audition. Tokosselle est malentendante, et elle découvre les vibrations du bateau : "Ça fait un peu bizarre, mais j'aime bien."

Ivan, 10 ans, lui, adore découvrir les voiliers. Son préféré c'est l'Etoile du Roy "parce qu'il est doré, jaune et noir et rouge".

"Un cadre qui leur permet de se repérer très vite"

Pour que tout le monde se sente bien, les accompagnateurs traduisent les commentaires du guide en langue des signes. Il y a aussi un médecin à bord en cas de souci. Pour Joaquim, éducateur, ce cadre est plus rassurant. "Il y a moins de stimuli, de personnes qui passent, des regards qui peuvent être gênants pour eux, énumère-t-il*. Il y a un cadre qui leur permet de se repérer très vite et de se sentir plus en sécurité*."

Sophie, animatrice dans un Ehpad de Saint-Léger-du-Bourg-Denis , accompagne cinq résidents, tous avec une mobilité réduite. Elle salue l'initiative du Département, mais elle regrette en revanche l'organisation des Armada précédentes. "Avant on pouvait se garer sous le pont Flaubert. Et là, on n'a pas du tout d'accès, et même au niveau des concerts." Résultat : pas de places prises pour les pensionnaires devant la scène des concerts de la Région.

Infos pratiques

Tous les trajets sont déjà complets, sauf désistement, depuis le 9 mai 2023. 2 400 personnes vont monter à bord de ces bacs pendant les dix jours de l'Armada.

Du lundi au vendredi

Départ à 9h45 - Retour vers 11h15

Départ à 13h30 - Retour vers 15h

Le week-end