Armada 2023 : le foyer des marins à Rouen, "lien social" entre terre et mer

"Trente-cinq jours sans voir la mer, pull rayé, mal rasé, on vient de débarquer" chantait Alex Bauer. À Rouen, à deux pas des quais de la rive droite et de l'effervescence de l'Armada, c'est un havre de paix pour les marins qui se niche au 16 de la rue Duguay-Trouin, le foyer international des marins ou seafarers' centre pour les anglophones. Une fois qu'ils poussent la grille en fer forgé et traversent la cour fleurie et arborée, "la première chose qu'ils font, c'est inscrire leur nom, prénom, nom du navire et nationalité" explique le responsable des lieux, Éric Salaun.

Le registre des marins est bien en évidence sur le comptoir à l'accueil du foyer © Radio France - Laurent Philippot

Chaque année, 3000 marins du monde entier font escale pendant quelques heures au foyer de Rouen, deuxième port d'Europe pour l'exportation des céréales. "On vient dans ce foyer pour prendre un peu de temps, sortir du bateau, trouver un environnement un peu différent" détaille Éric Salaun et surtout "retrouver du lien social avec ses propres collègues". Première étape pour les marins, changer ses dollars en euros. Les marins sont en effet payés dans la devise américaine et "une partie de son salaire est versée sur un compte en banque, ce qui permet à la famille de vivre pendant son absence et l'armateur lui remet des dollars en liquide pour pouvoir sortir à chaque escale" précise Éric Salaun.

Philippines, Inde, Ukraine, Pays-Bas, Turquie, sur la carte dans le salon, les marins épinglent leur ville d'origine © Radio France - Laurent Philippot

Au foyer, les marins peuvent acheter une carte SIM française et bénéficier d'une réseau internet "assez puissant pour qu'ils puissent avoir de la visio" car explique Éric Salaun, "c'est une volonté de l'organisation maritime internationale de mettre en place des liens sociaux comme celui-ci pour reprendre contact avec la terre et avec leur famille".

Dans la biblothèque aux rayons garnis de livres en plusieurs langues, les marins peuvent passer les appels à leur famille en toute intimité © Radio France - Laurent Philippot

En service civique depuis trois semaines, Imane Moutawakil est aux petits soins pour les marins. Chaque matin, elle se rend sur le port à leur rencontre : "On leur donne des flyers. Il y a le numéro, et quand ils ont besoin de sortir ou d'être en contact avec le monde, ils passent nous voir" explique la Sottevillaise.

Le Seamen's Club va chercher les marins gratuitement sur les bateaux et les ramènent sur les navires.

La Tour Eiffel et le PSG, stars des achats des marins

Dans la petite boutique du foyer, casquettes, tee-shirts, porte-clefs et autres mugs sont proposés à la vente car les marins, lors de leur escale en France, veulent des souvenirs français : "La Tour Eiffel, incontournable et le PSG, on a des casquettes du PSG, des tee-shirts". Certains marins poussent le voyage jusqu'à Paris mais les marins, originaires de pays qui ne sont pas membres de l'espace Schengen, ne peuvent pas sortir de la Métropole.

La boutique où les marins achètent leurs "souvenirs de France" © Radio France - Laurent Philippot

Musique et karaoké

Dans le grand salon qui donne sur le jardin, des fauteuils suédois au velours rouge, une grande télé qui n'est pas très souvent allumée car "les bateaux sont très bruyants, la machinerie marche en permanence et là, ils peuvent se poser et avoir un peu de silence" avance le responsable des lieux. Pour autant, la télé est parfois prise d'assaut par les marins asiatiques, "ils sont très mélomanes et très facilement prennent la guitare, ils chantent et ils jouent. Et on ne peut pas éviter le karaoké pour les Asiatiques, ça marche très bien" souligne Éric Salaun.

Le salon, donnant sur le jardin, est apprécié par les marins © Radio France - Laurent Philippot

Dans la chapelle Saint Olaf, construite par la mission norvégienne et qui fêtera ses cent ans en 2026, où sont régulièrement organisés des expositions et des concerts pendant toute la durée de l'Armada, un baby-foot, un billard et une table de ping-pong. Dans ce lieu culturel, ouvert à tous et toute l'année, Éric Salaun se souvient de l'escale de deux bateaux, "sur un des bateaux, il y avait un Néerlandais qui avait une batterie électronique. Il est venu au foyer et les deux équipages nous ont fait un bœuf pendant deux heures. Un moment magique !"

Pendant toute l'Armada, une exposition est organisée dans la chapelle norvégienne © Radio France - Laurent Philippot

Une vingtaine de personnes pour faire tourner le foyer

Nicolas Ramart a rejoint l'équipe des bénévoles il y a deux mois et il vient quasiment tous les jours au foyer. "Avant de venir ici, je travaillais énormément. Du coup, je n'avais plus de lien social" explique le jeune homme qui est venu pour recréer ce lien et vaincre sa timidité. Si vous voulez rejoindre le foyer des marins ouvert du lundi au dimanche, de 15h00 à 22h00, il recherche des bénévoles. Ils sont une quinzaine avec six salariés et trois jeunes en service civique à prendre soin des marins toute l'année.

Visitez le Foyer des marins de Rouen