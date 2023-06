Armada 2023 : les talents normands sur le devant de la scène aux concerts de la Région

Les concerts de l'Armada 2023 reprennent ce mardi, sur la scène des concerts de la Région, sur l'esplanade Saint-Gervais. Ils ont commencé le jeudi 8 juin et ça continue jusqu'au samedi 17. Parrmi les vingt-huit artistes programmés : dix-sept sont Normands. L'occasion pour des groupes moins exposés de faire les première partie de gros noms de la scène française.

Antoine, Jocelyn et Thomas forment le trio Captain Sparks & the Royal Company. A l'Armada, ils sont à la maison, mais cette fois ils sont montés sur l'énorme scène de la région, en première partie du Rouennais Petit Biscuit, devenue une star internationale et de Jenifer.

Le trio Captain Sparks & The Royal Company a fait la première partie de Petit Biscuit et Jenifer, le samedi 10 juin, pendant l'Armada 2023. - Pierre Gaillot / Région Normandie

"C'est juste mortel de pouvoir faire ça", réagit Jocelyn.

"En plus, on est Rouennais, donc on a tous des souvenirs des concerts l'Armada", complète Thomas. Antoine achève : "Et puis c'est l'opportunité de jouer devant la famille, les potes, le public rouennais !"

"Je suis très reconnaissante"

La chanteuse ADELYS performait le même soir qu'eux, la samedi 10 juin. Originaire d'Évreux, ça lui fait quelque chose d'avoir été programmée pour un grand événement comme celui ci, à domicile. "Je suis très fière, parce que c'est vraiment là que j'ai commencé à écrire mes chansons, à développer tout mon projet. Et c'est une région qui m'a beaucoup aidée aussi. Donc je suis très, très heureuse et très reconnaissante."

La chanteuse Adélys était sur scène le samedi 10 juin, pour l'Armada 2023. - Pierre Gaillot / Région Normandie

D'autant que le public de l'Armada vient d'un peu partout en France, voire de l'étranger. Ça lui fait une belle exposition : "C'est aussi là que les gens peuvent découvrir la fille en jaune. On m'appelle souvent comme ça,", sourit-elle. "Et souvent ça fonctionne. C'est un cercle vertueux."

Annabella Hawke était en première partie de Deluxe, le vendredi 9 juin 2023, pendant l'Armada 2023. - Naïm Fihmi

C'est aussi ce qu'espère Annabella Hawke, qui chante en anglais. Elle chantait avant le groupe Deluxe, le vendredi 9 juin. Lav Caennaise a découvert Rouen et elle est ravie du défi, à savoir élargir toujours un peu plus son public dans la région. Et ce n'est pas forcément le plus simple à conquérir. "Les Normands, je trouve qu'ils sont très attentifs, exigeants, par contre quand ils aiment, on le sait, au moment où il faut le savoir. Notamment au moment des applaudissements."

