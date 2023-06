Armada 2023 : où voir la Grande Parade des bateaux le long de la Seine ?

La Grande Parade de l'Armada se déroule sur les boucles de la Seine entre Rouen et Le Havre ce dimanche 18 juin 2023

Après dix jours de fête sur les quais de Seine à Rouen , ce sera l'heure des adieux ce dimanche 18 juin 2023 avec la Grande Parade de l'Armada. Tous les bateaux lèveront l'ancre et descendront les 120 km de Seine entre Rouen et le Havre. Un temps fort qui rassemble deux millions de personne le long du fleuve.

Dès 8h du matin, les premiers voiliers quitteront les quais de Seine de Rouen sous les yeux des spectateurs et passeront sous le pont Flaubert qui sera levé de 7h à 15h. Cette année encore, la Patrouille de France volera au dessus des bateaux vers 11h30 entre Rouen et le pont de Brotonne.

La patrouille de France a survolé les vieux gréments de l'Armada lors de la Grande Parade sur la Seine en 2019 © AFP - Vincent Prévost

Les meilleurs points de vue pour voir les bateaux

Une soixantaine de communes organisent des animations et accueillent les visiteurs qui veulent voir la descente des bateaux. Le passage du dernier voilier, le Belem, est prévu à 21h sous le pont de Normandie.

Rouen, le musoir. Au bout des quais, au niveau de la Statue de la Liberté.

La Bouille

Sahurs et son chemin de halage

Caumont

Saint-Martin-de-Boscherville

Duclair, un des spots les plus célèbres.

Le Mesnil-sous-Jumièges et Jumièges

Le Trait

Notre-Dame-de-Bliquetuit

Caudebec-en-Caux (Rives-en-Seine)

Villequier

Vieux-Port

Quillebeuf-sur-Seine et Notre-Dame-de-Gravenchon

Sous le Pont de Tancarville

Honfleur

Le Havre

Les horaires de passage des bateaux

Rouen : départ des bateaux de 8h à 12h

La Bouille : 9h à 14h

Duclair : 11h à 15h

Jumièges : de 12h à 16h

Caudebec : de 13h à 18h

Port Jérôme : de 14h à 19h

Pont de Tancarville : 14h à 20h

Pont de Normandie : 16h à 21h

Comment circuler, où stationner ?

L’accès aux ponts de Brotonne, Tancarville et Normandie pour les piétons, les vélos et les trottinettes sera interdit de 9h à minuit. Pour laisser passer les plus hauts voiliers, la circulation sur le pont Flaubert à Rouen sera bien évidemment interrompue de 7h à 15h.

En raison du fort trafic routier prévu le 18 juin 2023, il est conseillé d’avoir recours au covoiturage pour se rendre en bord de Seine.

Des parkings seront mis à disposition dans les communes qui attirent le plus de monde. Quelques exemples :

La Bouille ► 2.500 places pour voitures, 100 places pour campings-car (payantes)

► 2.500 places pour voitures, 100 places pour campings-car (payantes) Saint Martin de Boscherville ► 1.000 places (payantes)

► 1.000 places (payantes) Duclair ► 548 places

► 548 places Rives-en-Seine (Caudebec-en-Caux) ► 625 places

Pour la traversée de la Seine, le service des bacs sera fortement perturbé.