Armada 2023 : trois questions à une conservatrice normande sur le lien entre Rouen et la Seine

Le temps file ! Les voiliers de l'Armada repartent dimanche, après dix jours le long des quais. L'occasion de redécouvrir l'histoire maritime du port de Rouen, avec la responsable des musées de Caux Seine Agglo , Elise Cousin. Elle est l'invitée de France Bleu Normandie ce vendredi.

France Bleu : Rouen et la mer, et la Seine ce n'est pas nouveau, c'est une histoire maritime qui remonte à l'Antiquité ?

Elise Cousin : Dès l'Antiquité, Rouen est un port important. La ville s'appelle alors Rotomagus et c'est vrai qu'on retrace son histoire depuis cette période. C'est là l'importance du port de Rouen depuis longtemps, en passant par la période moderne et forcément, le XIXᵉ siècle et aujourd'hui.

Au XIXᵉ siècle, on va notamment avoir des travaux très importants sur la Seine pour permettre au port de Rouen de garder son importance, en raison notamment de l'arrivée de la ligne de chemin de fer en Normandie, de l'évolution des techniques de construction qui font que les bateaux sont de plus en plus profonds et ont besoin d'un chenal de plus en plus profond pour remonter jusqu'à Rouen.

Au musée, on a des cartes qui présentent très bien, qui montrent cette évolution du fleuve et notamment ce rétrécissement du chenal et son sens, la profondeur qui va augmenter et toutes les problématiques techniques que ça pose de faire remonter d'aussi gros bateaux. Les ponts qui se succèdent sur la Seine, entre Rouen et Le Havre, doivent prendre en compte ces bateaux maritimes qui vont remonter jusqu'au port du Havre.

Quelle est la place du port de Rouen ?

Le port de Rouen est encore très important. C'est le premier port céréalier d'Europe, par exemple. C'est un port dans lequel vont remonter des navires très importants puisqu'on a des records de fréquentation au bon endroit, avec par exemple des navires qui vont faire presque 300 mètres de long. C'est vraiment une importance encore réelle aujourd'hui en France.

C'est un secteur économique qui a vraiment été privilégié au XIXᵉ siècle avec cette prise en compte de l'importance du trafic qui monte jusqu'à Rouen et le souhait que Rouen ne perde pas son statut de port maritime.

Tout le long de la Seine, on a aussi d'autres villes qui sont importantes pour la navigation sur la Seine au niveau du pilotage, on va de la rue sur la navigation au long cours. C'est un territoire qui est forcément marqué par ce fleuve, que ce soit à Rouen ou en parcourant l'estuaire.

En quoi l'Armada est une belle vitrine ?

C'est une belle vitrine, c'est un moment qui est important pour nous aussi, d'avoir la chance de voir passer devant le musée l'ensemble de ces voiliers et de pouvoir aussi amener de façon très concrète des contenus de visite différents de ceux qu'on porte habituellement.

Nous avons conçu des visites spécialement pour l'Armada qui permettent de présenter le métier de "pilote de Seine" et notamment ses problématiques aussi de faire remonter ses voiliers jusqu'à voir la façon dont il faut prendre en compte les marées, l'arrêt du trafic pour la grande parade et les caractéristiques, les particularités de chacun des navires qui remontent pour le rendre plus accessible aussi au public et montrer certains aspects de moins connus peut être de cet événement.

En ce qui concerne la grande parade, c'est quand même majestueux de voir ces navires qui parcourent le fleuve. C'est vrai que de les voir naviguer, ça, ça donne aussi un point de vue privilégié sur sur ces embarcations. C'est un moment attendu.