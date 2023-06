Armada 2023 : "une édition magique", "que du plaisir" et une grande "satisfaction" selon son président

Dix jours de spectacle magnifique, les plus beaux voiliers du monde , réunis sur les quais de Rouen, avec des concerts réunissant 30 à 50 000 spectateurs tous les soirs. Après les feux d'artifice, la grande parade de l'Armada a terminé l'évènement en beauté. Quel bilan ? Pour le président Jean-Paul Rivière, cette édition "c'est du plaisir, c'était magnifique, de la satisfaction. Après c'est aux visiteurs de le dire. Moi le mot que j'entends le plus et que j'aime le plus, c'est le nombre de gens qui me disent "merci". Cela pour un bénévole, c'est le plus important."

Quid des chiffres de fréquentation ? "C'est toujours six millions de personnes, c'est dur d'aller dans les détails. En 2019, c'était très beau aussi, en 2023, c'est magnifique. Je pense que l'Armada, c'est toujours magique. On est un peu plus, légèrement plus, au-dessus de 2019."

Jean-Paul Rivière estime "qu'il y avait autant de monde sur la rive gauche en 2023 qu'en 2019, qu'il y avait plus de boutiques." Une réponse aux commerçants de la rive gauche qui regrettent un chiffre d'affaires en-dessous de leurs attentes. "Les prix ont été annoncés à l'avance et c'est toujours pareil dans une manifestation comme ça, il y a quelques personnes qui s'expriment, mais ceux qui ont doublé et triplé leur chiffre d'affaires qui ont terminé à 4h heures du matin, alors qu'ils ont le droit de terminer à 2h du matin qu'ont vraiment fait des fortunes, on ne les entend pas."

Le président de l'Armada rappelle toutefois qu'il n'y avait "pas moins de bateaux mais en fait, ils étaient plus petits incontestablement. Il y avait de très bateaux, avec une réplique du bateau de Marco Polo, des caravelles par exemple. Il y avait relativement peu de queue pour les visiter, donc c'était aussi intéressant.

Mais en 2027, on tâchera de mettre un ou deux gros bâteaux."

Sur la sécurité

En termes de sécurité, "honnêtement, cela s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de beaucoup de queue. Les services de l'Etat sont contents. On a fait ça dans une très bonne collaboration, avec une très grande franchise de partout et c'est un vrai succès de ce côté-là. Il y a eu moins d'accidents et moins de personnes à l'eau."

Jean-Paul Rivière rappelle que "deux personnes sont tombées à l'eau, alors qu'il y en avait peut-être une petite dizaine en 2019. On n'avait pas fait les systèmes de barrages qui ont fonctionné et la personne qui s'est cassé les chevilles, ça aurait pu être évité. L'escalier du bateau aurait pu être amélioré."

Des vols ont été signalés dans certains stands, "un problème qu'il faudrait qu'on regarde avec le préfet. Comme il y a des boîtes de nuit ou des restaurants qui terminent beaucoup plus tard que leur autorisation à 4h du matin,, le site est gardé par deux vigiles sur l'ensemble du système, mais il n'est pas vidé. Le principe, c'est qu'entre 2h du matin et 10h le même matin, pendant 8h, le site est remis au public. Il y a eu cinq, six vols et il y a eu deux tentatives d'installation de gens qui ont voulu s'installer sur des bateaux dont une plainte du Cuauhtémoc. Il y a eu quelques incivilités qu'il faudra approfondir et améliorer."

Quels bateaux seront là en 2027 ?

"Le Cuauhtémoc tient à être là en 2027. Cette année, il y avait 17 nouveaux bateaux, ce qui veut dire qu'on a eu du mal à faire revenir les bateaux de 2019 par rapport à la guerre en Ukraine, par rapport à certaines instabilités au Brésil par exemple, et donc on a été cherché beaucoup de nouveaux bateaux.

On peut penser que si en 2027, tout ça s'est calmé, les nouveaux bateaux qu'on a habitués à venir, et puis les anciens qui avaient l'habitude de venir, reviendront. On verra bien."

Jean-Paul Rivière rappelle que "quand on demande aux capitaines et aux équipages, s'ils veulent revenir, ils reviennent tous. Après, il y a les patrons, les systèmes économiques, les Etats. Pour le Cuauhtémoc, le capitaine et son équipage veulent revenir après c'est un bateau d'Etat... Toutefois, l'ambassadeur a l'air d'avoir envie de le faire revenir. C'est leur succès de l'année. On a des raisons d'être vraiment optimistes, mais vous savez que je ne travaille que dans la certitude."

