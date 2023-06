Armada de Rouen : Les autorités sont satisfaites du "bilan sécurité" de l'édition 2023

Les forces de l'ordre et les forces de secours ont dressé ce lundi le bilan de l'Armada 2023 : six millions de visiteurs se sont pressés sur les quais de Rouen et le long de la Seine pendant 10 jours, pour le plus grand rassemblement au monde de grands voiliers à Rouen, et pendant la Grand Parade de la Seine-Maritime.

42 plaintes, 28 interpellations

Pendant dix jours :

250 pompiers mobilisés

35 gendarmes pendant l'Armada, 820 dimanche pour la Grande Parade de la Seine-Maritime

250 policiers nationaux pendant l'Armada, 450 dimanche pour la Grande Parade de la Seine-Maritime

6 policiers étrangers du commissariat européen

42 plaintes ont été déposées, dont 4 pour des vols sur les stands et 1 plainte pour agression sexuelle

28 personnes ont été interpellées pour des violences, des vols, et des survols du site par des drones

Parmi les 28 personnes interpellées, l'une d'elle a été jugée en comparution immédiate ce lundi, il y aussi 7 convocations ultérieures devant la Justice, d'autres convocations devant un délégué du procureur, mais également 2 interdictions définitives d'Armada déjà prononcées

Selon les forces de l'ordre, ce sont des chiffres de délinquance minimes face aux millions de visiteurs. France Bleu Normandie a fait le point avec le directeur départemental de la sécurité publique de la Seine-Maritime, Nicolas Bouferguene.

1270 personnes secourues, 103 transportées à l'hôpital

Les services de secours, à la fois les pompiers, le SAMU, la protection civile, la Croix-Rouge, les sauveteurs en mer de la SNSM, ont pris en charge au total pendant 10 jours 1270 personnes. Moins de 10% d'entre elles ont été transportées à l'hôpital, 103 personnes. La coordination des secours a parfaitement bien fonctionné pour éviter d'engorger encore plus les urgences de l'hôpital de Rouen, estime le lieutenant colonel Luc Taconnet des pompiers de la Seine-Maritime

Les portiques de sécurité ont il été efficaces ?

La nouveauté de cette édition, c'était la présence de portique de sécurité aux entrées du site, déjà utilisés par exemple au Futuroscope près de Poitiers et au Puy du Fou en Vendée, pour éviter les files d'attente à l'Armada trop longues en 2019. Ces portiques scannent les personnes, et bipent quand ils détectent un objet douteux. Les vigiles devaient fouiller les sacs des personnes qui sonnaient. Dans les faits, toutes les personnes qui sonnaient n'étaient pas fouillées. Y a t-il eu des trous dans la raquette ? France Bleu Normandie a posé la question au préfet de la Seine-Maritime, Jean-Benoît Albertini.

"Il a pu arriver, pendant ces 10 jours, et c'est humain, qu'à un certain nombre de moments, il faille rappeler les consignes, lorsque nos dispositifs de contrôles nous ont signalé une baisse de vigilance aux points d'entrées".

Par ailleurs, 5 personnes sont tombées à l'eau dans la Seine pendant l'Armada, aucun décès heureusement.

A noter que la police elle même a été victime. Les silhouettes permettant aux enfants d'être pris en photo en tenue de policiers, ont été volées sur le stand police nationale à l'Armada.