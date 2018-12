Armada de Rouen : monter à bord de l'Hermione coûtera 6 euros

L'Hermione sera le navire vedette de l'Armada qui se tiendra du 6 au 16 juin à Rouen. Des milliers de visiteurs sont attendus à bord, et on apprend ce vendredi que l'entrée sera payante. 6 euros pour les adultes, 3 euros pour les moins de 15 ans. Une première pour l'Armada.

Rouen, France

Ce sera une grande première pour l'Armada de Rouen. La venue du navire mythique, l'Hermione, réplique exacte du voilier de La Fayette qui avait traversé l'Atlantique en 1780. Le programme de ce voyage normand de l'Hermione est dévoilé aujourd'hui au Salon Nautique de Paris : avant Rouen, l'Hermione fera escale à Dieppe ainsi qu'à Rives-en-Seine.

Et le président de l'association Hermione, qui était l'invité de France Bleu Normandie ce vendredi matin, a lâché une information qui devrait faire parler sur les quais de Seine. Il faudra payer pour monter à bord de l'Hermione. "Le tarif sera de 6 euros pour les adultes, 3 euros pour les moins de 15 ans et gratuit pour les moins de 3 ans. Nous attendons entre 2 000 et 3 000 visiteurs par jour. A Rouen, nous laissons les recettes de la billetterie aux organisateurs qui, en échange, nous laisserons organiser 3 soirées de privatisation du bateau pour des entreprises", explique à notre micro Olivier Pagezy, le président de l'association Hermione.

Les navires ont toujours été gratuits à l'Armada

Ce sera la première fois qu'un navire de l'Armada est payant, mais cela peut s'expliquer par l'attrait de l'Hermione, qui a demandé 10 ans de travail, et par la foule attendue. L'Hermione, basée à Rochefort en Charente-Maritime, participera évidemment à des parades sur la Seine. "Je peux aussi vous dévoiler que nous serons même en tête de la parade le 16 juin pour descendre la Seine en direction du Havre", poursuit Olivier Pagezy.

Ecoutez l'interview d'Olivier Pagezy Copier

L'Hermione, dans son périple normand, s'arrêtera également à Cherbourg et Ouistreham dans le cadre des commémorations du 75e anniversaire du Débarquement. "Nous discutons aussi en ce moment avec Honfleur pour faire escale là-bas", détaille Olivier Pagezy. Et la frégate est à la recherche de marins, qu'on appelle sur l'Hermione les gabiers "On lance un appel aux jeunes du territoire, on a vraiment envie de les embarquer dans la belle aventure de l'Hermione et donc nous cherchons une cinquantaine de CV de normands. Les conditions ? Il faut quand même être un peu sportif car il y a de nombreuses manoeuvres et puis avoir du savoir-être car sur l'Hermione nous vivons quand même en communauté dans un milieu fermé", conclut Olivier Pagezy.