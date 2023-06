Armada 2023 : "La magie commence", selon son parrain, Michel Bussi

Les plus grands voiliers du monde, onze pays représentés : c'est parti pour dix jours à vivre sur la radio officielle France Bleu Normandie. Enfin ! "C'est un rendez-vous, un peu comme les Jeux Olympiques tous les quatre ou cinq ans, donc on attend très longtemps et on a presque du mal à y croire quand ça y est, ça commence", réagit ce jeudi sur France Bleu Michel Bussi, le parrain de cette huitième édition.

ⓘ Publicité

Michel Bussi le reconnaît, "c'est particulier pour moi cette édition, je suis Rouennais depuis toujours, je connais l'Armada depuis 1989 ans. Donc ça remonte à plus de 30 ans maintenant. Comme pour beaucoup de Rouennais, ca représente une grande partie de leur vie. Puis, c'est vrai qu'à vivre en tant que parrain, c'est un petit plus, un truc un petit peu particulier. Mais c'est vrai que j'ai vécu vraiment toutes les armadas. chacune est associée à des souvenirs." C'est Jean-Paul Rivière qui lui a proposé ce rôle de parrain, "parce que j'ai écrit Mourir sur Scène, qui se déroule pendant l'Armada, qu'il cherchait des idées pour changer un peu, renouveler, associer l'Armada à des choses qui n'avaient pas été faites."

L'accent est mis cette année sur la dimension culturelle de l'évènement. "Il y avait déjà effectivement des concerts, beaucoup de choses autour de l'Armada. Cette année, on a organisé un concours de nouvelles, il va y avoir des arts de la rue, du théâtre de rue. L'idée, c'est profiter qu'il y ait beaucoup de monde dans la rue, autour de l'Armada, profiter pour inventer."

Selon Michel Bussi, c'est "assez magique parce qu'on pourrait se dire voilà, ce sont des voiliers et après tout, on les regarde, on monte simplement sur ces voiliers. Parfois, on se dit qu'on est rodés, on les a déjà vus, ces voiliers. Et en fait, non, ça, c'est la magie. Elle opère à chaque fois. Donc c'est qu'il y a quelque chose en plus, c'est que ça renvoie à quelque chose de particulier. Et ça, c'est indéfinissable. On le voit bien, là l'Armada démarre. Il y a un enthousiasme formidable de tout le monde alors qu'effectivement ce n'est pas la première. Effectivement, c'est la magie de ces voiliers de ces bateaux qui viennent du bout du monde."

loading