Armada : la tempête Miguel risque de perturber les concerts et l'arrivée des bateaux

La pluie et surtout le vent qui va souffler fort dans les prochaines heures provoquent des changements et des annulations pour cette deuxième journée de l'Armada. Les concerts sont menacés et le Belem ne passera pas sous le pont Flaubert.

Rouen, France

L'Armada avait commencé sous le soleil, elle se poursuit sous la pluie et le vent. La tempête Miguel, avec des vents supérieurs à 70 km/h, va toucher Rouen à partir de vendredi après-midi et jusqu'à samedi après-midi. Elle donne des sueurs froides aux organisateurs et perturbe le programme.

Le pont Flaubert ne se lèvera pas ce soir

Le pont devait se lever à 20 heures pour laisser passer le Belem, l'un des navires les plus attendus. Finalement le tablier restera en position basse et l'A150 ne sera pas coupée. "Le vent va souffler trop fort et le risque c'est que l'on n'arrive pas à faire redescendre le pont. La priorité c'est la sécurité", explique-t-on du côté de la Métropole Rouen Normandie.

Conséquence : le Belem ne passera pas sous le pont ce soir

L'un des navires les plus attendus de cette Armada devait passer sous le pont Flaubert ce soir. Finalement le voilier restera ce soir et la nuit prochaine amarré du côté de l'esplanade Saint-Gervais, près de l'Hermione et du Mir. Le Belem qui navigue ce vendredi après-midi entre Le Havre et Rouen.

Fort risque d'annulation du feu d'artifice et des concerts

Ce vendredi devait marquer la première soirée des concerts de la région Normandie. Mais en fin de matinée, la région a évoqué une "probable annulation" de la soirée. "La scène ayant dû être mise en sécurité dès ce matin, nous ne pourrons malheureusement pas, en cas de maintien des concerts ce soir, assurer la programmation du groupe Girly Swing. Seul le groupe Deluxe pourrait être maintenu si les conditions météorologiques le permettent.", explique la région dans un communiqué, précisant qu'un nouveau point serait fait à 14h.

A la même heure, on saura si le feu d'artifice qui doit être tiré à 23h15 est maintenu.