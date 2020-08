Armentières : les cheveux coupés contre la marée noire à l'Île Maurice

"Les gens viendraient presque se couper deux fois plus les cheveux". Fred Evrard plaisante, mais depuis qu'il envoie les cheveux coupés dans son salon d'Armentières à l'association Coiffeurs Justes, ses clients sont satisfaits de pouvoir profiter d'un passage chez leur coiffeur pour faire un "petit geste" pour la planète.

"Chacun à une solution sur soi, sans le savoir"

L'association Coiffeurs Justes, créée par un coiffeur du Var, vient d'envoyer il y a quelques jours 20 tonnes de cheveux en direction de l’Île Maurice, touchée par une importante marée noire causé le 25 juillet dernier par un pétrolier. L'association récupère les cheveux dans 3300 salons adhérents, comme celui de Fred Evrard. "On récupère les cheveux dans des sacs recyclables de 10 kilos, puis on les tries et on les envoies à l'association", explique l'artisan. Chaque mois, Fred Evrard envoie un de ces sacs.

Les cheveux possèdent la propriété d'absorber les hydrocarbures. Ils peuvent donc, comme c'est le cas sur l’Île Maurice, être stocké dans des filets pour limiter la propagation des marées noires. Ainsi, comme le résume Fred Evrard, "chacun à une solution sur soi, sans le savoir."