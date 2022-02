Armes à feu : 26.000 Côte-d'Oriens vont devoir s'inscrire sur un nouveau logiciel

La législation sur les armes évolue et depuis ce mardi ceux qui en ont chez eux sont censés s'enregistrer sur un tout nouveau logiciel, une plateforme entièrement informatisée, c'est le "SIA", ou "système d'information sur les armes". On estime que 26.000 habitants de Côte-d'Or sont concernés.

Près de 5 millions de Français qui détiennent une ou plusieurs armes, parmi lesquels 26.000 Côte-d'Oriens, vont devoir s'enregistrer sur un nouveau logiciel. Entré en service ce mardi il concerne pour moitié des chasseurs et pour moitié des tireurs sportifs ou des collectionneurs.

Le SIA, "système d'information sur les armes", est censé simplifier les démarches administratives, les contrôles mais aussi mieux tracer les armes à feu comme l'explique Danyl Afsoud, directeur du cabinet du préfet de Côte-d'Or.

"Désormais nous aurons la vision de l'ensemble des armes que détient une personne et pour une arme, de son cycle de vie de sa production chez le fabricant à ses opérations de cession et le cas échéant sa vente".

Danyl Afsoud, directeur du cabinet du préfet de Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Parmi les avantages que perçoit le directeur de cabinet du préfet de Côte-d'Or en ce nouveau système : une meilleure traçabilité des armes "qu'on va pouvoir suivre dans tout leur cycle de vie" et pour l'usager "une simplification concernant notamment l'obtention de la carte européenne de transport des armes". Cela permettra de simplifier les formalités administratives puisque "ce document sera disponible en un simple clic".

En Côte-d'Or plus de 12.000 chasseurs impactés

Chez nous sont concernés au premier chef les 12.500 adhérents de la fédération des chasseurs de Côte-d'Or. Parmi eux Alain, 57 ans, chasseur dans une société de chasse à Saint-Seine l'Abbaye. Alain, lui, ne traverse que très rarement l'Europe avec son fusil sur l'épaule et redoute surtout des démarches supplémentaires.

"Quand on achète une arme, elle est déjà déclarée, après il va falloir refaire un truc, c'est dingue. Chez nous on a les fusils des grands-pères et même des arrières grands-pères. S'il faut tout déclarer on les déclarera mais je trouve ça injuste" peste t-il.

Une tolérance jusqu'à fin juin 2023 dans certains cas pour les chasseurs

En tout cas le déploiement de ce "système d'information sur les armes" va se faire sur six mois. Et l'Etat a donc décidé de commencer par les chasseurs. _"Deux solutions pour les chasseurs -_dit Danyl Afsoud- soit ils sont propriétaires d'une arme qu'ils n'envisagent pas de céder ou de réparer auquel cas il ont jusqu'au 30 juin 2023 pour créer un compte. Soit ils envisagent d'acquérir une nouvelle arme, ou de réparer une arme existante et dans ce cas il faudra qu'ils créent un compte immédiatement".

Et le calendrier est très précis... Puisqu'au mois de mars prochain ce sera au tour des tireurs de ball-trap et aux biathlètes d'ouvrir leur compte SIA, en mai 2022 les tireurs sportifs devront s'y mettre aussi et enfin au mois de juin viendra le tour des collectionneurs.

Denis Plassard, de Châtillon-sur-Seine est secrétaire du comité régional de Ball-Trap, 11.000 adhérents en Bourgogne-Franche-Comté dont 300 en Côte-d'Or. Même s'il dit ne pas avoir toutes les infos pour l'instant, à fortiori, il n'est pas hostile à la mesure.

"Jusqu'à présent quand vous achetiez une arme chez un armurier vous la déclariez donc ça ne change pas grand chose. C'est seulement après, pour les ventes entre particuliers (parce que dans le monde du ball-trap il y a des tireurs qui achètent des armes à d'autres tireurs) qu'il conviendra de passer par le fameux râtelier numérique".

Guy Schoenleber armurier à Fontaine-lès-Dijon en Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Cela devrait simplifier grandement la vie des détenteurs d'armes surtout en cas de contrôle explique de son côté Guy Schoenleber armurier à Fontaine-lès-Dijon. "Si vous êtes contrôlés ça sera plus facile de prouver que vous êtes détenteur d'une arme. Puisqu'avec votre compte il y aura aussi une appli qui va être mise en place où vous pourrez montrer tout ce que vous possédez et vous n'aurez plus besoin d'avoir sur vous de documents pour pouvoir chasser".

L'Etat promet plus de contrôles

Avec ce système, l'Etat va donc pouvoir savoir plus facilement qui possède quelle arme et effectuer plus de contrôles. Des contrôles qui pourraient avoir lieu désormais au moins une fois par an, promet le ministère de l'Intérieur. Mais à la fédération de chasse de Côte-d'Or, Dominique Rigaud, le vice-président est dubitatif.

"Je ne dis pas que c'est une aberration car il y a des choses positives, comme la possibilité pour ceux qui vont chasser à l'étranger de sortir eux mêmes leur passeport européen. Mais il y a aussi beaucoup de choses négatives. On est déjà très, très réglementé au niveau de la chasse et j'ai peur notamment que l'on fasse fuir encore des chasseurs, notamment les plus âgés qui vont se dire que c'est encore 'un truc supplémentaire', un truc qu'ils ne sauront pas faire et du coup certains vont certainement préférer arrêter".

La Côte-d'Or un département plus armé que la moyenne

La préfecture de Côte-d'Or estime à un peu plus de 5 millions les détenteurs d'armes (détenues légalement) en France. A l'échelle du département 26.000 personnes détiendraient 77.000 armes au total. Soit une moyenne de 145 armes pour 1.000 habitants ce qui est supérieur à la moyenne nationale qui est de 80 pour 1.000. C'est lié à l'aspect rural du département et à un nombre plus important de chasseurs explique encore la préfecture.

