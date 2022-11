Armes détenues illégalement : en trois jours, l'État a récolté 21.000 armes et près de 600.000 munitions

Ce sont souvent des vieux fusils hérités des grands-parents, des reliques de guerre ou encore des cartons de balles de chasse qui ne serviront jamais : les Français peuvent déposer les armes dont ils ne savent pas quoi faire et qui ne sont pas accompagnées des certificats légaux dans des points de collecte partout en France, jusqu'à ce vendredi 2 décembre. La campagne a commencé vendredi, et en trois jours, elle a permis de récupérer 21.000 armes et près de 600.000 munitions, a affirmé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce dimanche soir.

Gérald Darmanin ajoute que "5.500 armes ont parallèlement été enregistrées dans le système d'information sur les armes." La campagne permet en effet, également, de faire enregistrer des armes détenues légalement.

300 points de collecte sur tout le territoire

Les services de l'État ont mis en place 300 points de collecte partout dans le pays, y compris dans les territoires d'Outre-mer, souvent dans les commissariats et les gendarmeries. Un service de collecte à domicile est mis en place pour les personnes à mobilité réduite. Les personnes qui habitent en région parisienne peuvent aussi demander à bénéficier de ce service, pour éviter les déplacements avec des armes dans les transports ou les zones très denses de l'Île-de-France. Les personnes qui déposent ou font enregistrer ces armes via ce circuit ne feront l'objet d'aucune poursuite judiciaire.