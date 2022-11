Armes et munitions non déclarées en Dordogne : "j'avais peur que ça explose"

C'est une opération inédite. Pour la première fois, vous êtes invités à sortir le fusil de votre grand oncle du placard pour l'apporter à la gendarmerie ou au commissariat du coin. L'Etat organise une grande opération pour détruire ou enregistrer toutes les armes non déclarées . Il y en aurait 6 millions en France. En Dordogne, il y a des points de collecte dans les commissariats de Périgueux et de Bergerac et les gendarmeries de Nontron et Sarlat. Pour cette première journée, des dizaines de Périgourdins se sont déjà spontanément déplacés pour abandonner ou déclarer leurs armes.

"On les a depuis quelque temps mais on ne sait pas quoi en faire"

"Je rapporte des balles et un chargeur de pistolet mitrailleur", montre ce monsieur, croisé au commissariat de Périgueux. Des dizaines de munitions et un chargeur sont disposés dans une boîte en carton. Le policier, en charge de les réceptionner, porte la boîte avec précaution. Le propriétaire les a trouvé dans le garage de ses parents, à leur mort. "On les a depuis quelque temps mais on ne sait pas quoi en faire, j'avais peur que ça explose, poursuit-il. Et puis comment justifier qu'on a ça chez nous ?" La police se chargera ensuite de faire détruire ces armes, par des professionnels.

"Il a une valeur sentimentale, mon grand-père a été fusillé par les Allemands, c'était un résistant"

Deux étages plus haut, dans un petit bureau du commissariat de Périgueux, Patrick répond aux questions de deux agents de la préfecture. Cet habitant de Trélissac vient déclarer un pistolet. Il n'est ni chasseur, ni tireur sportif, ni collectionneur. Ce pistolet, il l'a hérité de son grand-père. Pas question pour lui de le détruire. "Il a une valeur sentimentale, mon grand-père a été fusillé par les Allemands, raconte Patrick. c'était un résistant, donc il y a un aspect affectif." Il a apporté des photos de l'arme et des preuves pour l'enregistrement. Les deux agents de la préfecture sont là pour remplir l'enregistrement en ligne. Patrick sera ensuite en règle.