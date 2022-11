Armes non-déclarées en Drôme et en Ardèche : cinq lieux pour les ramener ou les enregistrer

Fusils, munitions, sabres... selon une estimation du ministère de l'Intérieur, si près de cinq millions de personnes possèdent légalement des armes, deux millions de Français en détiendraient sans aucun titre. Ce sont principalement des héritages : le fusil de chasse du grand-père et ses cartouches, des armes de la première et la seconde guerres mondiales ramenés par des soldats chez eux et transmises d'une génération à l'autre.

Il est proposé aux propriétaires soit de restituer ces armes, soit de les enregistrer s'ils souhaitent les conserver. L'opération se déroule de ce vendredi 25 novembre jusqu'au vendredi 2 décembre inclus.

Les points de collecte en Ardèche :

Commissariat de police d'Aubenas, de 9h à 16h en semaine et le dimanche 27 novembre de 9h à 14h.

Brigade de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône, de 9h à 16h en semaine et le samedi 26 novembre de 9h à 14h.

Les points de collecte dans la Drôme :

Commissariat de police de Valence, de 9h à 17h.

Brigade de gendarmerie de Die, de 9h à 17h.

Brigade de gendarmerie de Nyons, de 9h à 17h.

Il n'y a aucune formalité administrative pour ceux qui viennent déposer des armes. Pour ceux qui veulent enregistrer une arme, il faut venir avec des photos de bonne qualité (mais sans l'arme). Evidemment, pour les objets dangereux comme les obus ou les grenades, il ne faut pas les toucher mais appeler les préfectures qui organiseront un enlèvement sécurisé.