Armistice : "Il faut créer une transition entre les anciens et la jeunesse"

Des célébrations de la victoire et de la paix se sont tenues à Morlaix, Brest ou encore Quimper, ce 11 novembre 2019, 101 ans après la signature de l'Armistice. Des commémorations où l'on peut voir de nombreux porte-drapeaux, la plupart du temps d'anciens combattants mais aussi de simples citoyens.

Perpétrer la mémoire et passer le flambeau

Christophe Cochu est président de la Fédération départementale de l'armée blindée, cavalerie et chars de combat. Il a eu l'idée de monter une école de porte-drapeau dans le Finistère. "On a décidé de créer l'école pour perpétrer la mémoire et passer le flambeau, faire la connexion entre les anciens porte-drapeaux et une jeunesse qui demande à être intégrée", explique-t-il.

La nouvelle génération se sent parfois détachée de cette guerre qui remonte à plus de 100 ans :

Les témoins de cette époque se font de plus en plus rares. "Il faut créer une transition viable. Il ne faut pas rejeter les anciens qui ont un devoir de transmission et les jeunes doivent participer. _La mémoire appartient à tout le monde, pas seulement à quelques associations_, c'est l'affaire de tous. Les jeunes veulent apprendre cette histoire. Nous on leur donne les outils pour connaitre", ajoute Christophe Cochu.