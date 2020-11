Les légionnaires du 2e REI se relaient au profit de Bleuet de France

Connaissez-vous "Bleuet de France" ? Il s'agit d'une œuvre caritative d'aide aux anciens combattants, militaires blessés, veuves, pupilles de la nation et victimes d’attentats terroristes. À Nîmes, les légionnaires du 2e REI se relaient sur des épreuves sportives au profit de l'association, à l'occasion des cérémonies de l'armistice ce mercredi.

Depuis 7h ce mercredi matin, les légionnaires et leurs cadres se relaient au rameur, au vélo et à la course à pied. C'est parti pour onze heures de sport. Bravo à eux !

Pour soutenir Bleuet de France, nous pouvons tous participer à leur cagnotte en ligne.