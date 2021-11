Armistice : les petits Bayonnais découvrent l'histoire de leur ville pendant la Première Guerre Mondiale

A l'occasion de l'Armistice, les enfants de Bayonne ont pu bénéficier d'une visite guidée de leur ville. Une visite un peu spéciale, puisqu'il s'agissait de leur raconter l'histoire de la ville pendant la 1ère Guerre Mondiale. Sur le parvis de la mairie, les enfants sont autour de la guide conférencière qui leur raconte comment en 1914 sur cette même place de la liberté, le maire de Bayonne de l'époque a expliqué que l'ordre de mobilisation générale avait été lancé. Debout sur un banc de la place, c'est le jeune Mathis qui lit le texte.

Les enfants, intéressés, suivent la guide dans les petites rues de la commune, passant devant l'ancien local de la Croix Rouge qui gérait les soins des Bayonnais pendant la guerre. "Vous connaissez des collèges à Bayonne?" lance Isabelle Dupont la guide-conférencière. "Oui Marracq", lance une élève. "Exactement", poursuit Isabelle Dupont. "Eh bien le collège Marracq a été transformé en hôpital auxiliaire pendant la guerre, et il avait accueilli une centaine de lits".

Dans cette rue d'Espagne vivait un poilu, dont la guide conférencière fait lire une lettre écrite à son épouse. © Radio France - Anthony Michel

La visite se poursuit, les doigts se lèvent, parfois les enfants confondent les deux guerres, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a un véritable intérêt pour le sujet, alors même que la 1ère Guerre Mondiale remonte à plus d'un siècle. "C'était il y a plus de 100 ans, mais quelque part, ils en ont entendu parler dans leur famille. Ils ont un grand père, un arrière grand père, c'est une histoire qu'ils ont pu entendre et c'est vrai que c'est une période de leur histoire à ses proches qui les touchent assez", explique Isabelle Dupont.

Puis les enfants sont partis à la découverte des noms de rue donnés suite à l'Armistice © Radio France - Anthony Michel

Puis non loin des Galeries Lafayette, la guide conférencière fait une pause, et demande aux enfants d'observer le nom des rues. "Avenue du 11 novembre", puis "Rue du 49ème régiment d'infanterie", le premier régiment à partir de Bayonne et le dernier à rentrer de la guerre. Autant de noms de rues donnés après l'Armistice. Puis la visite s'est terminée devant le monument aux morts. C'est d'ailleurs ici qu'ils chanteront la Marseillaise avec d'autres enfants des écoles de Bayonne ce jeudi 11 novembre en hommage aux Poilus morts au combat.