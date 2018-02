Arnac-la-Poste, France

Lorsque le médecin historique d'Arnac-la-Poste est parti en retraite en 2015, la mairie pensait avoir trouvé la solution en faisant venir une médecin roumaine. Moyennant divers dispositifs d'aide à l'installation, ainsi qu"un cabinet médical et un appartement mis à disposition gratuitement pendant un an, la jeune femme a bien pris le relais. Mais pour un an seulement, avant de plier bagages vers d'autres contrées. Depuis septembre 2016, le millier d'habitants doit donc se débrouiller autrement pour se faire soigner.

Presque un an et demi de recherche et toujours pas de solution

Le cabinet médical a été racheté par la commune et entièrement rénové et équipé. La mairie a finalement décidé qu'il serait mis à disposition gratuitement, sans limitation de durée. Et pour rendre l'offre encore plus alléchante, un pavillon récent avec un grand terrain a été mis de côté. Le médecin qui accepte de s'y installer sera exonéré de loyer pendant un an. Hélas, ça ne suffit toujours pas déplorent les élus et les habitants, obligés de faire des dizaines de kilomètres pour décrocher un rendez-vous chez un médecin des communes alentour. Quand il y a de la place.

La maison mise à disposition par la mairie pour le futur médecin - © Mairie Arnac-la-Poste

Le problème va devenir contagieux

"Il y a des habitants qui n'ont plus de médecin traitant. Quant aux visites à domicile, elles sont devenues très rares." déplore Marianne Deverines, la maire d'Arnac-la-Poste. A cela s'ajoute une autre inquiétude "les médecins qui dépannent prennent de l'âge. D'ici 3 à 5 ans, ils partiront eux aussi en retraite." Il sera alors encore plus compliqué de se faire soigner. Depuis plus d'un an, la mairie a fait appel à un cabinet de recrutement. Il y a eu une douzaine de visites, mais aucun candidat n'a donné suite.

Une douzaine de visites, sans succès

Les difficultés à trouver un nouveau médecin se heurtent à plusieurs facteurs selon la maire. Une inadéquation ou un manque de réflexion entre le projet professionnel et la vie familiale. Elle décèle aussi une appréhension et un décalage entre l'envie de vivre à la campagne et la crainte de se retrouver isolé. Pour Marianne Deverines, la solution serait de contraindre les jeunes médecins à s'installer en milieu rural, mais le gouvernement refuse. La municipalité jure qu'elle ne baisse pas les bras, mais désormais il y a urgence pour Arnac-la-Poste. Car sans médecin, la santé de la pharmarcie est aussi en train de se dégrader.