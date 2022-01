Depuis le début de cette nouvelle année 2022, il n'y a plus d'éclairage public dans les rues d'Arnage la nuit entre 23h et 5h du matin. Une mesure qui s'applique partout sauf dans le centre-ville et sur la zone industrielle entre Arnage et Le Mans.

Arnage : la mairie coupe l'éclairage public entre 23h et 5h sauf dans le centre-ville

Les rues d'Arnage restent dans le noir, la nuit, près du Mans. Depuis le 1er janvier 2022, les élus de cette commune de 5.600 habitants ont décidé d'éteindre l'éclairage public. Les rues sont désormais dans le noir entre 23h et 5h00 du matin sauf dans le centre-ville. Une mesure qui va permettre de faire plus de 44.000 euros d'économie par an à Le Mans Métropole.

Une décision prise après plusieurs années d'études

La ville d'Arnage a commencé à travailler sur la réduction de l'éclairage public en 2019. Suite à une visite de quartier, ce sont les habitants du secteur du "chemin des bordages" qui avaient demandé la suppression de l'éclairage public la nuit. Certaines rues avaient déjà cessé d'être allumées pendant la nuit.

C'est le bilan positif de ces tests sur certains quartiers qui ont poussé la ville à éteindre les lampadaires quasiment partout. Depuis le 1er janvier 2022, l'éclairage public la nuit reste seulement sur l'Avenue Nationale en plein centre-ville et les Boulevards qui desservent la zone industrielle entre Le Mans et Arnage. C'est une décision définitive qui va permettre de faire plus de 44.000 euros d'économie à Le Mans Métropole.

En revanche, les lampadaires resteront allumés partout pour la semaine des 24h et à Noël.

Capture d'écran, vue satellite Arnage - @googlemaps

Une décision qui entraîne de nombreux avis des habitants

Jean-Yves habite Arnage depuis de nombreuses années. Ce retraité est plutôt favorable à cette mesure, non seulement d'un point de vue écologique et aussi financier : "si ça peut nous faire gagner quelques euros, c'est toujours ça de gagné".

Gabin qui est lycéen est plutôt contre la suppression de l'éclairage public la nuit. Il trouve cela trop dangereux et il pense que ça peut entraîner des agressions.

Et puis il y a Elisa, qui coupe un peu la poire en deux. Pour elle, il faudrait tout simplement un éclairage avec détecteurs de mouvement. Autrement dit, des lampadaires qui se rallument au passage d'un piéton ou d'une voiture.