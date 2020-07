Arnage : le gérant de Frais Malin satisfait du port du masque obligatoire à compter du 1er août

Le port du masque va être obligatoire dans les supermarchés à partir du 1er août prochain dans les supermarchés. L' annonce a été faite par le Président de la République Emmanuel Macron lors de son discours de ce 14 juillet. Une mesure qui soulage beaucoup de patrons de supermarchés. Exemple à Arnage près du Mans avec Alexandre Jousseau, le gérant de Frais Malin.

L'affichette du port du masque "vivement conseillé" va être changé en "obligatoire" pour le 1er août © Radio France - Christelle Caillot

J'ai du faire le gendarme à plusieurs reprises

"Depuis le début de cette crise sanitaire, on a suivi toutes les recommandations en affichant que le port du masque était fortement recommandé, mais on ne pouvait pas l'obliger" déclare en portant le maque Alexandre Jousseau, le gérant de Frais Malin à Arnage. "Au début, on a bien vu que tous les clients étaient sérieux. Tout le monde venait avec un masque. Et là, depuis environ 15 jours, trois semaines, il y a un gros relâchement. On a parfois des familles qui viennent sans aucune protection. Dans nos petites structures (il y quatre Frais Malin en Sarthe), on n'a pas de vigile et ce sont nos employés qui eux portent tous le masque qui sont parfois obligés de rappeler certaines règles. J'ai moi-même du faire le gendarmes entre l'un des mes employés et un client qui s'approchait de trop près. Il y a eu aussi les clients qui se disputent au niveau des fruits et légumes. Certains reprochent aux autres de trop toucher les denrées alimentaires. On se retrouve face à des gens qui parfois ne veulent pas comprendre les risques".

Ce sera clair et la même chose pour tout le monde

"Au 1er août, quand le port du masque sera obligatoire, ce sera beaucoup plus simple pour nous" poursuit Alexandre Jousseau, le gérant de Frais Malin à Arnage. "On aura une règle et on pourra interdire l'accès du magasin aux clients qui n'auront pas de masque. Là, on met sur des affiches que le port du masque est fortement conseillé, mais on ne peut pas forcer les gens à le mettre. Au 1er août, ce sera plus clair et ce sera pour tout le monde pareil".

Les clients partagés

Comme partout, il y a les bons et les mauvais élèves dans les clients des supermarchés en Sarthe. À Frais Malin à Arnage, ce mercredi, il y avait Monique une soixantaine d'années qui travaille dans le médical et qui a toujours porté le masque dans les lieux publics : "c'est important de porter le masque. Le virus, il n'est pas encore derrière nous et les microbes ils se transmettent par les voies respiratoires". Un peu plus loin René qui est retraité et qui ne porte pas de masque : "ah mais en fait d'habitude je le mets, mais là je l'ai oublié dans ma voiture.

Et puis en centre-ville du Mans, il y a beaucoup de jeunes à la sortie des supérettes et peu d'entre eux portent le masque. Antoine l'avoue : "moi ça dépend. Quand je suis avec mes parents je mets le masque, mais là je suis juste aller acheter un paquet de chewing-gum et je ne l'ai pas mis. Que ça devienne obligatoire à partir du 1er août dans les supermarchés ça ne me dérange pas trop même si on n'est pas vraiment dans l'esprit vacances. Un peu plus loin Emma adapte son comportement à la taille des magasins :

Moi je mets le masque dans les grands supermarchés, quand c'est une petite supérette et que je fais juste une petite course, je ne le mets pas.

Je sais que ça peut paraître paradoxal car on est souvent plus serré dans les petits magasins. Que ça devienne obligatoire au 1er août, c'est bien pour éviter la propagation de la maladie".

Frais Malin en chiffres