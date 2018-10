Arnage, France

L'ancien hôtel Formule 1 d'Arnage va donc accueillir des réfugiés dans le cadre du programme national de réinstallation des migrants. Les premiers qui arrivent ce mardi sont des syriens.

Le réaménagement de l'hôtel a coûté plus de 100.000 euros pour installer des cuisines, une laverie, des bureaux et refaire les peintures et les sols des chambres. en revanche, les douches et els toilettes communs sont restés à l'identique qu'un formule 1 classique.

Quatre personnes vont se relayer pour accueillir et orienter les familles. Ces réfugiés devraient rester environ quatre mois à Arnage avant d'être orientés vers d'autres logements. Ensuite, d'autres réfugiés prendront leur place.

Le centre d'accueil en images

L'une des cuisines du centre d'accueil pour réfugiés d'Arnage © Radio France - Christelle Caillot

La laverie du centre d'accueil pour réfugiés d'Arnage © Radio France - Christelle Caillot

Une des chambres du centre d'accueil d'Arnage © Radio France - Christelle Caillot

Le maire d'Arnage Thierry Cozic est toujours opposé au centre d'accueil à cet endroit. Il y a d'ailleurs deux procédures judiciaires; la première pour casser la vente et la deuxième pour non déclaration de travaux.