Arnaque par téléphone : des escrocs se font passer pour le conseil départemental de l'Allier

Une quarantaine d'habitants du département de l'Allier ont indiqué avoir reçu ce genre d'appels, ces dernières semaines. Une personne se fait passer pour le conseil départemental et propose des travaux de rénovation énergétique. Le département appelle à la prudence.

Attention, arnaque ! Le conseil départemental de l'Allier demande à ses administrés d'être vigilants. Depuis environ trois semaines, les habitants du département reçoivent des appels téléphoniques pour leur proposer des travaux de rénovation énergétique. À chaque fois, l'opérateur se fait passer pour le conseil départemental de l'Allier et propose l'isolation des combles perdus pour un euro. La même chose a d'ailleurs été déplorée la semaine dernière en Haute-Loire. Mais attention, c'est du démarchage frauduleux.

Des appels répétés

Au moins une quarantaine d'habitants de l'Allier disent avoir été contactés. Depuis début septembre, Christiane par exemple reçoit au moins une fois par semaine, le même message vocal sur son téléphone. "C'est une personne très agréable, très posée, qui met en confiance, et qui se présente comme étant du conseil départemental, explique Christiane, cette personne dit : 'vous n'avez toujours pas pris contact avec nous pour améliorer l'isolation de vos combles à un euro'. C'est une voix qui paraît sérieuse ! Par rapport à beaucoup de coups fils qu'on reçoit pour nous vendre ceci ou cela, là, ça changeait." La personne au bout du fil demande ensuite de rappeler, mais par chance, Christiane n'est pas tombée dans le piège et a alerté le conseil départemental de l'Allier.

Le conseil départemental ne fait pas de démarchage

Alerté du problème, le conseil départemental explique qu'il s'agit d'appels récurrents, sur des boîtes automatiques qui ramènent vers des plateformes, et qui surviennent souvent entre midi et 14 heures et le soir. "Le département ne fait aucun démarchage, il n'appelle pas les gens pour leur proposer des prestations ou pour leur vendre des produits", rappelle Laurent Vacher, responsable du service urbanisme et habitat au conseil départemental de l'Allier. D'autre part, l'institution n'intervient pas du tout sur le dispositif des "combles à un euro" (qui existe dans un autre cadre). Il s'agit donc de sociétés qui "utilisent un mécanisme national pour forcer les gens à passer aux combles à un euro, et qui utilisent l'image du département, reconnu sur le territoire, pour pousser les gens à s'engager dans ces démarches". Le conseil départemental de l'Allier va déposer plainte suite à ces démarchages frauduleux.