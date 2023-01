Arnaque téléphonique : après avoir perdu plus de 300 euros, un habitant d'Ardentes donne l'alerte

C'est en Décembre que Roger Parny tombe dans le piège. Un appel téléphonique, une femme qui se fait passer pour une salariée de SFR, qui lui demande composer plusieurs numéros (probablement payants) afin dit-elle de faire des tests sur sa ligne. Le combiné reste décroché pendant trois heures. Le retraité, âgé de 76 ans ne se doute de rien ; en effet, depuis des années il connaît plusieurs problèmes sur sa ligne, le motif est donc plausible. "J'avais entièrement confiance. Je me suis dit : c'est SFR, il n'y a pas de problème" résume Roger. Quelques jours plus tard sa femme Louisette découvre que son compte en banque, plus de 300 euros sont partis.

"On tombe de haut"

C'est en effet du compte de sa femme que partent habituellement les paiements ou virements téléphoniques. Louisette découvre le pot aux roses en consultant ses relevés bancaires : "Je la vois avec une mine déconfite. 'Qu'est-ce qui se passe ?' '326 euros de retirés'. C'est là qu'on tombe de haut" décrit Roger. Pour les deux retraités, la somme est évidement conséquente.

En se rendant compte qu'il est tombé dans le panneau, Roger appelle SFR, qui lui confirme qu'il s'agit bien d'une arnaque. L'opérateur aurait selon Roger proposé un rendez-vous téléphonique au couple de retraités le 16 février. Ces derniers peuvent espérer un remboursement. Contacté, l'opérateur n'a pas pour le moment donné suite à nos questions.

Roger Parny veut à travers son témoignage mettre en garde, afin d'éviter que d'autres ne se fassent avoir par la même arnaque : "tester une ligne ca n'existe pas. Ca se fait par des techniciens que la société [en l'occurrence SFR] va nous appeler. " En cas de doute, il est conseillé de raccrocher et de rappeler le service client, pour SFR il s'agit du 1023.