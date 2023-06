Arnaud Demare sèche le championnat de France de cyclisme sur route

Près de deux semaines après la révélation de sa non convocation pour le Tour de France et de son non renouvellement de contrat avec la Groupama-FDJ, Arnaud Demare renonce aux championnats de France de cyclisme sur route.

Arnaud Demare © Maxppp - Fred Haslin Arnaud Demare ne gagnera pas de quatrième maillot de champion de France de cyclisme sur route cette année. Le Beauvaisien de la Groupama-FDJ a souhaité ne pas être aligné au départ de l'épreuve ce dimanche entre Hazebrouck et Cassel dans le Nord. Son équipe a accédé à sa demande. ⓘ Publicité Déjà privé de Tour de France alors qu'il s'attendait à être sélectionné, Arnaud Demare a aussi appris en mai que son contrat avec son équipe de toujours ne serait pas renouvelé. "C'est un double parpaing dans la tête", confiait-il à France Bleu Picardie le 1" juin dernier. À lire aussi Cyclisme : la "colère" d'Arnaud Demare, écarté du Tour de France par son équipe