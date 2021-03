Arnaud Simon "Ici dans les Landes, on garde les pieds sur terre"

Les Landes attirent, et ce n'est pas Arnaud Simon qui dira le contraire. Ancien directeur d'Eurosport et Parisien depuis 25 ans, il s'est installé dans les Landes près de Mimizan pour changer de vie et monter son projet. La crise sanitaire a été le déclic pour ce Landais d'origine qui, comme de nombreux autres citadins, a fait de sa résidence secondaire sa résidence principale. "Il faut dire que la région est magnifique. Ici, on prend le temps de profiter, on garde les pieds sur terre" explique-t-il.

La moitié des urbains veulent s'échapper des métropoles

Un constat qui va de paire avec son envie de quitter la capitale. Pour lui, Paris n'est plus la même depuis bien avant la Covid-19 : "Et ça ne date pas du virus. Je trouve que quelque chose s'est cassé depuis les attentats. Il y a eu ensuite les manifestations. Elles étaient sûrement légitimes, mais depuis tous ces événements la vie est moins bonne".

Des propos qui sont en accord avec un sondage Ifop. En avril 2019, l'institut de sondage montre que 56% des Français souhaitaient quitter la ville pour s'installer en campagne. Fin août 2020, Cadremploi donne des chiffre encore plus parlant : 8 Parisiens sur 10 souhaitent s'installer dans une autre région de la France.

Pour Arnaud Simon, les Landes sont l'endroit idéal pour s'échapper du contexte de ces dernières années "C'est très personnel, mais j'ai l'impression qu'on vit davantage à l'écart des malheurs du monde". Pour cet amateur de sport, l'objectif est maintenant simple : prendre le temps, et s'améliorer au surf après ses journées de travail.